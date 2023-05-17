***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
17.05.2023 14:22
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimize ait güncel esas sözleşme, açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Saygılarımızla kamuya duyururuz.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 02/04/2023 17/04/2023 10813
6 09/06/2022 22/06/2022 10604
6 08/06/2018 20/06/2018 9603
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151921
BIST
16:014.653
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 63,73
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
16:0119,7591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0417
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
16:0121,4501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0140
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3889
16:011.261,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,34
|Açılış
|: 1.261,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler15:59
|PSGYO
|5,83
|57.754.439
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|18.616.651
|% 9,99
|
|FADE
|9,26
|23.965.753
|% 9,98
|
|DGGYO
|28,66
|34.681.214
|% 9,98
|
|AVHOL
|33,96
|296.433.033
|% 9,97
|
|MMCAS
|4,81
|334.227
|% -5,31
|
|BRKO
|4,12
|357.321
|% -4,19
|
|GSRAY
|8,92
|366.985.198
|% -3,98
|
|DAGHL
|13,70
|102.397.574
|% -3,52
|
|ULAS
|15,05
|5.724.516
|% -3,22
|
|THYAO
|137,10
|4.994.044.564
|% 0,88
|
|ISCTR
|11,11
|3.511.384.235
|% -1,94
|
|KCHOL
|81,00
|2.872.927.296
|% 1,38
|
|AKBNK
|15,57
|2.549.399.323
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,65
|2.247.204.456
|% 3,42
|
|ISCTR
|11,11
|3.511.384.235
|% -1,94
|
|YKBNK
|9,39
|2.223.808.719
|% -0,95
|
|EKGYO
|6,50
|1.065.951.399
|% 0,46
|
|AKBNK
|15,57
|2.549.399.323
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,65
|2.247.204.456
|% 3,42
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7518
|19,7559
|% 0,20
|
|Euro
|21,4358
|21,4440
|% 0,04
|
|Sterlin
|24,5729
|24,6961
|% 0,10
|
|Frank
|21,8658
|21,9975
|% -0,23
|
|Riyal
|5,2534
|5,2798
|% 0,18
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|-2,39
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|9.051
|9.188
|-43,00
|
|Tam
|9.011
|9.245
|-66,40
|
|Yarım
|4.442
|4.559
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.214
|2.273
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,04
|15,05
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,02
|75,02
|0,11
|