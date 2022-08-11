***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2022 20:04
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 223.884.701 88.156.189 123.675.728 44.805.488
Satışların Maliyeti
18 -55.759.278 -18.088.876 -32.489.209 -9.406.532
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
168.125.423 70.067.313 91.186.519 35.398.956
BRÜT KAR (ZARAR)
168.125.423 70.067.313 91.186.519 35.398.956
Genel Yönetim Giderleri
19.a -4.573.440 -2.682.549 -2.434.031 -1.254.881
Pazarlama Giderleri
19.b -925.346 -3.192.099 562.098 -512.859
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20.a 6.638.929 21.218.814 2.604.598 5.432.400
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20.b -13.097.752 -6.780.511 -10.526.145 -5.638.469
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
156.167.814 78.630.968 81.393.039 33.425.147
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21.a 17.367.568 5.082.004 12.399.495 5.081.592
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21.b -2.175.097 0 -2.175.097 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
3.414.081 725.034 -790.996 450.521
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
174.774.366 84.438.006 90.826.441 38.957.260
Finansman Gelirleri
22.a 231.944.632 21.981.913 122.566.199 8.445.047
Finansman Giderleri
22.b -88.700.421 -351.184 -50.267.327 6.184.609
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
318.018.577 106.068.735 163.125.313 53.586.916
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
318.018.577 106.068.735 163.125.313 53.586.916
DÖNEM KARI (ZARARI)
318.018.577 106.068.735 163.125.313 53.586.916
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
318.018.577 106.068.735 163.125.313 53.586.916
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
159.644.414 79.013.561
Dönem Karı (Zararı)
318.018.577 106.068.735
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
318.018.577 106.068.735
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-144.415.293 -24.179.775
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 86.952 140.996
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-98.061 -552.673
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -98.061 -552.673
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
770.337 -1.583.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 49.031 78.359
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 721.306 -1.661.466
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 -9.581.359 -22.607.603
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-135.610.994 422.612
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17.832 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17.832 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.485.446 -2.452.350
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.281.339 -6.750.212
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.350.882 -4.156.449
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
114.290 -8.206
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
638.647 -14.817.750
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
815.274 22.168.319
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.122.963 1.037.067
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.464.325 74.050
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.724 831
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
159.117.838 79.436.610
Alınan Faiz
20 1.663.944 678.503
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.137.368 -1.101.552
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-49.827.722 24.579.120
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -56.804.435 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-347.730 -42.051
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -347.730 -42.051
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -778.597 -888.546
Alınan Temettüler
21 8.103.040 4.997.513
Alınan Faiz
0 20.512.204
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-233.949.005 -165.977.790
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-64.526 -105.600
Ödenen Temettüler
-241.561.441 -165.872.190
Alınan Faiz
7.676.962 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-124.132.313 -62.385.109
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
136.199.911 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.067.598 -62.385.109
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
523.378.347 354.523.790
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 535.445.945 292.138.681
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 535.445.945 523.378.347
Finansal Yatırımlar
5.a 67.849.598 0
Ticari Alacaklar
24.114.464 19.735.064
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25.a 925.377 2.699.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 23.189.087 17.035.757
Diğer Alacaklar
10.269.050 1.774.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.a 10.269.050 1.774.498
Stoklar
9 76.675 190.965
Peşin Ödenmiş Giderler
8.a 2.723.666 1.586.298
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
10 29.692 20.968
ARA TOPLAM
640.509.090 546.686.140
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
640.509.090 546.686.140
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5.b 2.200.000 13.834.080
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 2.254.602.661 2.253.824.064
Maddi Duran Varlıklar
11 1.141.809 831.907
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 109.939 157.056
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 12.659 14.666
Peşin Ödenmiş Giderler
8.b 16.063.679 16.702.326
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.274.130.747 2.285.364.099
TOPLAM VARLIKLAR
2.914.639.837 2.832.050.239
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
119.542 168.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
119.542 168.239
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
119.542 168.239
Ticari Borçlar
35.660.566 34.845.292
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25.b 1.490.737 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.b 34.169.829 34.845.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16.a 217.668 160.404
Diğer Borçlar
8.165.303 6.308.364
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25.c 1.943.848 1.585.288
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.b 6.221.455 4.723.076
Türev Araçlar
17.832 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
17.832 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.180.232 3.715.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.c 6.180.232 3.715.907
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.855.920 10.134.614
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16.b,15.a 10.855.920 10.134.614
ARA TOPLAM
61.217.063 55.332.820
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.217.063 55.332.820
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9.070.601 8.363.227
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.c 9.070.601 8.363.227
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
356.737 506.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.d 356.737 506.364
Uzun Vadeli Karşılıklar
454.131 405.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.c 454.131 405.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.881.469 9.274.691
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
71.098.532 64.607.511
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.843.541.305 2.767.442.728
Ödenmiş Sermaye
17.a 241.920.000 161.280.000
Geri Alınmış Paylar (-)
17.b -36.431.906 -34.005.929
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.c 117.076.638 154.745.061
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.202.957.996 1.755.748.039
Net Dönem Karı veya Zararı
318.018.577 729.675.557
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.843.541.305 2.767.442.728
TOPLAM KAYNAKLAR
2.914.639.837 2.832.050.239
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 140.376.479 1.825.526.840 110.708.181 2.203.885.571 2.203.885.571
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
14.368.582 96.339.599 -110.708.181 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
106.068.735 106.068.735 106.068.735
Dönem Karı (Zararı)
106.068.735 106.068.735 106.068.735
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-166.118.399 -166.118.399 -166.118.400
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 154.745.061 1.755.748.040 106.068.735 2.143.835.906 2.143.835.906
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 154.745.061 1.755.748.041 729.675.557 2.767.442.730 2.767.442.730
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
729.675.557 -729.675.557 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
318.018.577 318.018.577 318.018.577
Dönem Karı (Zararı)
318.018.577 318.018.577 318.018.577
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
80.640.000 -2.425.977 -61.054.023 -17.160.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-241.920.000 -241.920.000 -241.920.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
241.920.000 -36.431.906 117.076.638 2.202.957.996 318.018.577 2.843.541.305 2.843.541.305
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
318.018.577 106.068.735 163.125.313 53.586.916
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
318.018.577 106.068.735 163.125.313 53.586.916
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
318.018.577 106.068.735 163.125.313 53.586.916
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054834
BIST