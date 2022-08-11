***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 223.884.701 88.156.189 123.675.728 44.805.488Satışların Maliyeti18 -55.759.278 -18.088.876 -32.489.209 -9.406.532TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)168.125.423 70.067.313 91.186.519 35.398.956BRÜT KAR (ZARAR)168.125.423 70.067.313 91.186.519 35.398.956Genel Yönetim Giderleri19.a -4.573.440 -2.682.549 -2.434.031 -1.254.881Pazarlama Giderleri19.b -925.346 -3.192.099 562.098 -512.859Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20.a 6.638.929 21.218.814 2.604.598 5.432.400Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20.b -13.097.752 -6.780.511 -10.526.145 -5.638.469ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)156.167.814 78.630.968 81.393.039 33.425.147Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21.a 17.367.568 5.082.004 12.399.495 5.081.592Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21.b -2.175.097 0 -2.175.097 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri3.414.081 725.034 -790.996 450.521FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)174.774.366 84.438.006 90.826.441 38.957.260Finansman Gelirleri22.a 231.944.632 21.981.913 122.566.199 8.445.047Finansman Giderleri22.b -88.700.421 -351.184 -50.267.327 6.184.609SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)318.018.577 106.068.735 163.125.313 53.586.916SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)318.018.577 106.068.735 163.125.313 53.586.916DÖNEM KARI (ZARARI)318.018.577 106.068.735 163.125.313 53.586.916Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları318.018.577 106.068.735 163.125.313 53.586.916Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI159.644.414 79.013.561Dönem Karı (Zararı)318.018.577 106.068.735Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)318.018.577 106.068.735Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-144.415.293 -24.179.775Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 86.952 140.996Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-98.061 -552.673Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -98.061 -552.673Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler770.337 -1.583.107Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 49.031 78.359Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 721.306 -1.661.466Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20 -9.581.359 -22.607.603Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-135.610.994 422.612Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler17.832 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17.832 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.485.446 -2.452.350Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.281.339 -6.750.212Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.350.882 -4.156.449Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler114.290 -8.206Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)638.647 -14.817.750Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler815.274 22.168.319Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.122.963 1.037.067Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.464.325 74.050İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.724 831Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları159.117.838 79.436.610Alınan Faiz20 1.663.944 678.503Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.137.368 -1.101.552YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-49.827.722 24.579.120Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -56.804.435 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-347.730 -42.051Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -347.730 -42.051Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -778.597 -888.546Alınan Temettüler21 8.103.040 4.997.513Alınan Faiz0 20.512.204FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-233.949.005 -165.977.790Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-64.526 -105.600Ödenen Temettüler-241.561.441 -165.872.190Alınan Faiz7.676.962 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-124.132.313 -62.385.109Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi136.199.911 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.067.598 -62.385.109DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ523.378.347 354.523.790DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 535.445.945 292.138.681Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 535.445.945 523.378.347Finansal Yatırımlar5.a 67.849.598 0Ticari Alacaklar24.114.464 19.735.064İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25.a 925.377 2.699.307İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 23.189.087 17.035.757Diğer Alacaklar10.269.050 1.774.498İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.a 10.269.050 1.774.498Stoklar9 76.675 190.965Peşin Ödenmiş Giderler8.a 2.723.666 1.586.298Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar10 29.692 20.968ARA TOPLAM640.509.090 546.686.140TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR640.509.090 546.686.140DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.b 2.200.000 13.834.080Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 2.254.602.661 2.253.824.064Maddi Duran Varlıklar11 1.141.809 831.907Kullanım Hakkı Varlıkları13 109.939 157.056Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 12.659 14.666Peşin Ödenmiş Giderler8.b 16.063.679 16.702.326TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.274.130.747 2.285.364.099TOPLAM VARLIKLAR2.914.639.837 2.832.050.239KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar119.542 168.239İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar119.542 168.239Kiralama İşlemlerinden Borçlar119.542 168.239Ticari Borçlar35.660.566 34.845.292İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25.b 1.490.737 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.b 34.169.829 34.845.292Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16.a 217.668 160.404Diğer Borçlar8.165.303 6.308.364İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25.c 1.943.848 1.585.288İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.b 6.221.455 4.723.076Türev Araçlar17.832 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar17.832 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.180.232 3.715.907İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.c 6.180.232 3.715.907Kısa Vadeli Karşılıklar10.855.920 10.134.614Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16.b,15.a 10.855.920 10.134.614ARA TOPLAM61.217.063 55.332.820TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER61.217.063 55.332.820UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9.070.601 8.363.227İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.c 9.070.601 8.363.227Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)356.737 506.364İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.d 356.737 506.364Uzun Vadeli Karşılıklar454.131 405.100Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16.c 454.131 405.100TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.881.469 9.274.691TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER71.098.532 64.607.511ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.843.541.305 2.767.442.728Ödenmiş Sermaye17.a 241.920.000 161.280.000Geri Alınmış Paylar (-)17.b -36.431.906 -34.005.929Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.c 117.076.638 154.745.061Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.202.957.996 1.755.748.039Net Dönem Karı veya Zararı318.018.577 729.675.557TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.843.541.305 2.767.442.728TOPLAM KAYNAKLAR2.914.639.837 2.832.050.239Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 140.376.479 1.825.526.840 110.708.181 2.203.885.571 2.203.885.571Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler14.368.582 96.339.599 -110.708.181 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)106.068.735 106.068.735 106.068.735Dönem Karı (Zararı)106.068.735 106.068.735 106.068.735Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-166.118.399 -166.118.399 -166.118.400Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 154.745.061 1.755.748.040 106.068.735 2.143.835.906 2.143.835.906Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 154.745.061 1.755.748.041 729.675.557 2.767.442.730 2.767.442.730Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler729.675.557 -729.675.557 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)318.018.577 318.018.577 318.018.577Dönem Karı (Zararı)318.018.577 318.018.577 318.018.577Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı80.640.000 -2.425.977 -61.054.023 -17.160.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-241.920.000 -241.920.000 -241.920.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler241.920.000 -36.431.906 117.076.638 2.202.957.996 318.018.577 2.843.541.305 2.843.541.305Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)318.018.577 106.068.735 163.125.313 53.586.916DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)318.018.577 106.068.735 163.125.313 53.586.916Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları318.018.577 106.068.735 163.125.313 53.586.916http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054834BIST