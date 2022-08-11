***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 244.095.140 96.505.059 134.781.908 48.389.869Satışların Maliyeti17 -68.927.223 -25.044.300 -39.545.348 -12.654.899TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)175.167.917 71.460.759 95.236.560 35.734.970BRÜT KAR (ZARAR)175.167.917 71.460.759 95.236.560 35.734.970Genel Yönetim Giderleri18.a -6.494.076 -3.465.655 -3.589.625 -1.649.846Pazarlama Giderleri18.b -2.220.610 -3.612.020 -211.655 -3.426.489Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19.a 8.163.533 21.180.947 4.169.355 19.920.747Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19.b -15.223.134 -6.806.724 -11.533.011 -5.652.347ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)159.393.630 78.757.307 84.071.624 44.927.035Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20.a 17.367.568 5.082.004 7.656.638 5.081.592Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20.b -4.455.614 0 -4.455.614 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri3.414.081 725.034 -790.996 450.521FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)175.719.665 84.564.345 86.481.652 50.459.148Finansman Gelirleri21.a 233.360.099 21.997.047 128.363.334 -5.986.368Finansman Giderleri21.b -88.958.941 -351.184 -50.525.164 6.186.705SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)320.120.823 106.210.208 164.319.822 50.659.485Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.209.704 0 -1.007.600 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -1.209.704 -1.007.600SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)318.911.119 106.210.208 163.312.222 50.659.485DÖNEM KARI (ZARARI)318.911.119 106.210.208 163.312.222 50.659.485Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları318.911.119 106.210.208 163.312.222 50.659.485Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI168.544.363 79.562.597Dönem Karı (Zararı)318.911.119 106.210.208Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)318.911.119 106.210.208Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-142.891.001 -23.662.172Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,12,13 293.300 202.360Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-83.119 -547.148Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -83.119 -547.148Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler926.162 -1.230.955Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 210.356 430.511Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 715.806 -1.661.466Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19,20 -9.770.186 -22.509.041Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-136.199.911 422.612Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler733.049 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler733.049 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.209.704 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.278.941 -3.552.390Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.963.818 -6.431.715Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-19.361.253 -4.080.429Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-493.798 -168.934Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)608.196 -15.931.697Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler392.341 22.308.349Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.081.236 1.212.643Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14.388.165 112.943İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.069.990 -573.550Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları168.741.177 78.995.646Alınan Faiz19 1.663.944 564.807Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.818.889 2.144Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-41.869 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-58.384.603 24.427.064Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -63.088.018Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.399.625 -1.052.516Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -3.148.431 -1.052.516Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -251.194 0Alınan Temettüler20 8.103.040 4.997.513Alınan Faiz0 20.482.067FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-231.784.960 -165.959.781Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.072.111 0Kredilerden Nakit Girişleri2.072.111 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-331.795 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-331.795 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-64.527 -87.591Ödenen Temettüler-241.561.440 -165.872.190Ödenen Faiz-112.696 0Alınan Faiz8.213.387 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-121.625.200 -61.970.120Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi136.199.911 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.574.711 -61.970.120DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ525.790.494 355.675.578DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 540.365.205 293.705.458Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 540.365.205 525.790.494Finansal Yatırımlar5 74.822.098 0Ticari Alacaklar26.330.433 18.283.496İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24.b 0 33.219İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.a 26.330.433 18.250.277Diğer Alacaklar13.096.121 1.789.619İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.a 13.096.121 1.789.619Stoklar8 2.153.727 1.659.929Peşin Ödenmiş Giderler9.a 2.993.403 1.692.097Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar56 2.173Diğer Dönen Varlıklar706.286 1.776.276ARA TOPLAM660.467.329 550.994.084TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR660.467.329 550.994.084DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 100.000 11.834.080Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 2.070.216.870 2.070.216.870Maddi Duran Varlıklar12 187.938.955 185.009.482Kullanım Hakkı Varlıkları10 109.939 157.056Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 247.073 23.104Peşin Ödenmiş Giderler9 16.109.275 16.717.471TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.274.722.112 2.283.958.063TOPLAM VARLIKLAR2.935.189.441 2.834.952.147KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar119.542 168.239İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar119.542 168.239Kiralama İşlemlerinden Borçlar119.542 168.239Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.776.797 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.776.797 0Banka Kredileri1.776.797 0Ticari Borçlar36.539.052 36.146.711İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.b 36.539.052 36.146.711Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15.a 2.303.459 875.078Diğer Borçlar8.873.162 6.429.067İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24.a 1.943.848 1.585.288İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.b 6.929.314 4.843.779Türev Araçlar733.049 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar733.049 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.217.529 3.829.364İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.c 18.217.529 3.829.364Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 690.004 0Kısa Vadeli Karşılıklar10.982.816 10.251.933Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14.a,15.b 126.896 111.819Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14.a 10.855.920 10.140.114Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM80.235.410 57.700.392TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER80.235.410 57.700.392UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden BorçlarDiğer Borçlar9.070.601 8.363.227İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.c 9.070.601 8.363.227Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)356.737 506.364İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.d 356.737 506.364Uzun Vadeli Karşılıklar759.566 606.156Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15.c 759.566 606.156TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.186.904 9.475.747TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER90.422.314 67.176.139ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.844.767.127 2.767.776.008Ödenmiş Sermaye16.a 241.920.000 161.280.000Geri Alınmış Paylar (-)16.b -36.431.906 -34.005.929Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)33.842.687 33.842.687Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)33.842.687 33.842.687Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.c 117.135.125 154.745.061Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.169.390.102 1.751.982.143Net Dönem Karı veya Zararı318.911.119 699.932.046TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.844.767.127 2.767.776.008TOPLAM KAYNAKLAR2.935.189.441 2.834.952.147Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 3.068.540 3.068.540 140.376.479 1.823.595.314 108.873.811 2.203.188.215 2.203.188.215Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler14.368.582 94.505.229 -108.873.811 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)106.210.208 106.210.208 106.210.208Dönem Karı (Zararı)106.210.208 106.210.208 106.210.208Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 3.068.540 3.068.540 154.745.061 1.751.982.143 106.210.208 2.143.280.023 2.143.280.023Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 33.842.687 33.842.687 145.745.061 1.751.982.143 699.932.046 2.767.776.008 2.767.776.008Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler23.444.087 676.487.959 -699.932.046 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)318.911.119 318.911.119 318.911.119Dönem Karı (Zararı)318.911.119 318.911.119 318.911.119Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı80.640.000 -2.425.977 -61.054.023 -17.160.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-241.920.000 -241.920.000 -241.920.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler241.920.000 -36.431.906 33.842.687 33.842.687 117.135.125 2.169.390.102 318.911.119 2.844.767.127 2.844.767.127Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)318.911.119 106.210.208 163.312.222 50.659.485DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)318.911.119 106.210.208 163.312.222 50.659.485Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları318.911.119 106.210.208 163.312.222 50.659.485http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054838BIST