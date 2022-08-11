***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2022 20:07
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 244.095.140 96.505.059 134.781.908 48.389.869
Satışların Maliyeti
17 -68.927.223 -25.044.300 -39.545.348 -12.654.899
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
175.167.917 71.460.759 95.236.560 35.734.970
BRÜT KAR (ZARAR)
175.167.917 71.460.759 95.236.560 35.734.970
Genel Yönetim Giderleri
18.a -6.494.076 -3.465.655 -3.589.625 -1.649.846
Pazarlama Giderleri
18.b -2.220.610 -3.612.020 -211.655 -3.426.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.a 8.163.533 21.180.947 4.169.355 19.920.747
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19.b -15.223.134 -6.806.724 -11.533.011 -5.652.347
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
159.393.630 78.757.307 84.071.624 44.927.035
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20.a 17.367.568 5.082.004 7.656.638 5.081.592
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20.b -4.455.614 0 -4.455.614 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
3.414.081 725.034 -790.996 450.521
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
175.719.665 84.564.345 86.481.652 50.459.148
Finansman Gelirleri
21.a 233.360.099 21.997.047 128.363.334 -5.986.368
Finansman Giderleri
21.b -88.958.941 -351.184 -50.525.164 6.186.705
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
320.120.823 106.210.208 164.319.822 50.659.485
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.209.704 0 -1.007.600 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.209.704 -1.007.600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
318.911.119 106.210.208 163.312.222 50.659.485
DÖNEM KARI (ZARARI)
318.911.119 106.210.208 163.312.222 50.659.485
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
318.911.119 106.210.208 163.312.222 50.659.485
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
168.544.363 79.562.597
Dönem Karı (Zararı)
318.911.119 106.210.208
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
318.911.119 106.210.208
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-142.891.001 -23.662.172
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,12,13 293.300 202.360
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-83.119 -547.148
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -83.119 -547.148
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
926.162 -1.230.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 210.356 430.511
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 715.806 -1.661.466
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 -9.770.186 -22.509.041
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-136.199.911 422.612
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
733.049 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
733.049 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.209.704 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.278.941 -3.552.390
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.963.818 -6.431.715
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.361.253 -4.080.429
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-493.798 -168.934
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
608.196 -15.931.697
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
392.341 22.308.349
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.081.236 1.212.643
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14.388.165 112.943
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.069.990 -573.550
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
168.741.177 78.995.646
Alınan Faiz
19 1.663.944 564.807
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.818.889 2.144
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-41.869 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-58.384.603 24.427.064
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -63.088.018
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.399.625 -1.052.516
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.148.431 -1.052.516
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -251.194 0
Alınan Temettüler
20 8.103.040 4.997.513
Alınan Faiz
0 20.482.067
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-231.784.960 -165.959.781
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.072.111 0
Kredilerden Nakit Girişleri
2.072.111 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-331.795 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-331.795 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-64.527 -87.591
Ödenen Temettüler
-241.561.440 -165.872.190
Ödenen Faiz
-112.696 0
Alınan Faiz
8.213.387 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-121.625.200 -61.970.120
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
136.199.911 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.574.711 -61.970.120
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
525.790.494 355.675.578
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 540.365.205 293.705.458
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 540.365.205 525.790.494
Finansal Yatırımlar
5 74.822.098 0
Ticari Alacaklar
26.330.433 18.283.496
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24.b 0 33.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.a 26.330.433 18.250.277
Diğer Alacaklar
13.096.121 1.789.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.a 13.096.121 1.789.619
Stoklar
8 2.153.727 1.659.929
Peşin Ödenmiş Giderler
9.a 2.993.403 1.692.097
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
56 2.173
Diğer Dönen Varlıklar
706.286 1.776.276
ARA TOPLAM
660.467.329 550.994.084
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
660.467.329 550.994.084
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 100.000 11.834.080
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 2.070.216.870 2.070.216.870
Maddi Duran Varlıklar
12 187.938.955 185.009.482
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 109.939 157.056
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 247.073 23.104
Peşin Ödenmiş Giderler
9 16.109.275 16.717.471
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.274.722.112 2.283.958.063
TOPLAM VARLIKLAR
2.935.189.441 2.834.952.147
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
119.542 168.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
119.542 168.239
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
119.542 168.239
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.776.797 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.776.797 0
Banka Kredileri
1.776.797 0
Ticari Borçlar
36.539.052 36.146.711
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.b 36.539.052 36.146.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.a 2.303.459 875.078
Diğer Borçlar
8.873.162 6.429.067
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24.a 1.943.848 1.585.288
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.b 6.929.314 4.843.779
Türev Araçlar
733.049 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
733.049 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.217.529 3.829.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.c 18.217.529 3.829.364
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 690.004 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.982.816 10.251.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14.a,15.b 126.896 111.819
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14.a 10.855.920 10.140.114
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
80.235.410 57.700.392
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.235.410 57.700.392
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
9.070.601 8.363.227
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.c 9.070.601 8.363.227
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
356.737 506.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.d 356.737 506.364
Uzun Vadeli Karşılıklar
759.566 606.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.c 759.566 606.156
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.186.904 9.475.747
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
90.422.314 67.176.139
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.844.767.127 2.767.776.008
Ödenmiş Sermaye
16.a 241.920.000 161.280.000
Geri Alınmış Paylar (-)
16.b -36.431.906 -34.005.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33.842.687 33.842.687
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33.842.687 33.842.687
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.c 117.135.125 154.745.061
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.169.390.102 1.751.982.143
Net Dönem Karı veya Zararı
318.911.119 699.932.046
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.844.767.127 2.767.776.008
TOPLAM KAYNAKLAR
2.935.189.441 2.834.952.147
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 3.068.540 3.068.540 140.376.479 1.823.595.314 108.873.811 2.203.188.215 2.203.188.215
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
14.368.582 94.505.229 -108.873.811 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
106.210.208 106.210.208 106.210.208
Dönem Karı (Zararı)
106.210.208 106.210.208 106.210.208
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 3.068.540 3.068.540 154.745.061 1.751.982.143 106.210.208 2.143.280.023 2.143.280.023
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 33.842.687 33.842.687 145.745.061 1.751.982.143 699.932.046 2.767.776.008 2.767.776.008
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
23.444.087 676.487.959 -699.932.046 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
318.911.119 318.911.119 318.911.119
Dönem Karı (Zararı)
318.911.119 318.911.119 318.911.119
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
80.640.000 -2.425.977 -61.054.023 -17.160.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-241.920.000 -241.920.000 -241.920.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
241.920.000 -36.431.906 33.842.687 33.842.687 117.135.125 2.169.390.102 318.911.119 2.844.767.127 2.844.767.127
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
318.911.119 106.210.208 163.312.222 50.659.485
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
318.911.119 106.210.208 163.312.222 50.659.485
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
318.911.119 106.210.208 163.312.222 50.659.485
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054838
BIST