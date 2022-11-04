***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2022 18:53
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 379.049.297 166.594.550 155.164.596 78.438.361
Satışların Maliyeti
10 -101.831.743 -33.292.753 -46.072.465 -15.203.877
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
277.217.554 133.301.797 109.092.131 63.234.484
BRÜT KAR (ZARAR)
277.217.554 133.301.797 109.092.131 63.234.484
Genel Yönetim Giderleri
-6.699.501 -3.970.813 -2.126.061 -1.288.264
Pazarlama Giderleri
-2.231.791 -3.511.424 -1.306.445 -319.325
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.a 10.527.558 24.940.220 3.888.629 3.721.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11.b -17.703.942 -7.735.880 -4.606.190 -955.369
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
261.109.878 143.023.900 104.942.064 64.392.932
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12.a 29.771.570 5.082.004 12.404.002 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
12.b -4.366.459 0 -2.191.362 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
1.577.984 725.034 -1.836.097 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
288.092.973 148.830.938 113.318.607 64.392.932
Finansman Gelirleri
13.a 299.768.654 33.404.034 67.824.022 11.422.121
Finansman Giderleri
13.b -88.685.923 -49.751 14.498 301.433
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
499.175.704 182.185.221 181.157.127 76.116.486
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
499.175.704 182.185.221 181.157.127 76.116.486
DÖNEM KARI (ZARARI)
499.175.704 182.185.221 181.157.127 76.116.486
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
499.175.704 182.185.221 181.157.127 76.116.486
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
286.123.843 143.425.187
Dönem Karı (Zararı)
499.175.704 182.185.221
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-204.115.218 -35.545.519
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
211.446 206.323
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-53.463 -508.702
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -53.463 -508.702
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
935.749 -1.618.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
122.903 72.509
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 812.846 -1.691.156
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11 -19.280.228 -34.351.557
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-188.709.001 727.064
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.780.279 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.228.375 -4.595.505
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.190.940 -8.171.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.190.940 -8.171.958
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.660.449 -1.968.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.660.449 -1.968.261
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
115.522 -8.244
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.060.024 -16.041.445
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
357.941 19.541.712
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.200.146 1.779.240
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.899.093 270.279
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.712 3.172
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
282.832.111 142.044.197
Alınan Faiz
11 3.291.732 1.380.990
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-65.345.507 3.858.133
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-72.295.039 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-347.730 -65.615
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-347.730 -65.615
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -805.778 -1.073.765
Alınan Temettüler
12.a 8.103.040 4.997.513
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-227.130.317 -133.900.756
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-160.553 -158.400
Ödenen Temettüler
-241.561.441 -165.872.190
Alınan Faiz
14.591.677 32.129.834
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.351.981 13.382.564
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
188.964.696 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
182.612.715 13.382.564
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
523.378.347 354.523.790
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 705.991.062 367.906.354
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 705.991.062 523.378.347
Finansal Yatırımlar
5.a 81.148.840 0
Ticari Alacaklar
30.979.467 19.735.064
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16.a 1.971.431 2.699.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.a 29.008.036 17.035.757
Diğer Alacaklar
3.738.641 1.774.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.738.641 1.774.498
Stoklar
75.443 190.965
Peşin Ödenmiş Giderler
655.807 1.586.298
Diğer Dönen Varlıklar
30.680 20.968
ARA TOPLAM
822.619.940 546.686.140
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
822.619.940 546.686.140
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5.b 2.200.000 13.834.080
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 2.254.629.842 2.253.824.064
Maddi Duran Varlıklar
1.112.177 831.907
Kullanım Hakkı Varlıkları
15.705 157.056
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.031 14.666
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.031 14.666
Peşin Ödenmiş Giderler
16.572.793 16.702.326
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.572.793 16.702.326
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.274.542.548 2.285.364.099
TOPLAM VARLIKLAR
3.097.162.488 2.832.050.239
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.600 168.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.600 168.239
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.600 168.239
Ticari Borçlar
35.438.286 34.845.292
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.b 35.438.286 34.845.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
217.771 160.404
Diğer Borçlar
9.553.396 6.308.364
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.943.848 1.585.288
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.609.548 4.723.076
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.615.000 3.715.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.615.000 3.715.907
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.947.460 10.134.614
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 10.947.460 10.134.614
ARA TOPLAM
61.789.513 55.332.820
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.789.513 55.332.820
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9.856.827 8.363.227
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.856.827 8.363.227
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
289.713 506.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
289.713 506.364
Uzun Vadeli Karşılıklar
528.003 405.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
528.003 405.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.674.543 9.274.691
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
72.464.056 64.607.511
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.024.698.432 2.767.442.728
Ödenmiş Sermaye
9 241.920.000 161.280.000
Geri Alınmış Paylar (-)
9 -36.431.906 -34.005.929
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 117.076.638 154.745.061
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.202.957.996 1.755.748.039
Net Dönem Karı veya Zararı
499.175.704 729.675.557
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.024.698.432 2.767.442.728
TOPLAM KAYNAKLAR
3.097.162.488 2.832.050.239
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 140.376.479 1.825.526.840 110.708.181 2.203.885.571 2.203.885.571
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Transferler
14.368.582 96.339.599 -110.708.181 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
182.185.221 182.185.221 182.185.221
Dönem Karı (Zararı)
182.185.221 182.185.221
Kar Payları
-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 154.745.061 1.755.748.039 182.185.221 2.219.952.392 2.219.952.392
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 154.745.061 1.755.748.039 729.675.557 2.767.442.728 2.767.442.728
Transferler
23.385.600 706.289.957 -729.675.557 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
499.175.704 499.175.704 499.175.704
Dönem Karı (Zararı)
499.175.704 499.175.704 499.175.704
Sermaye Arttırımı
80.640.000 -2.425.977 -61.054.023 -17.160.000 0 0
Kar Payları
-241.920.000 -241.920.000 -241.920.000
Dönem Sonu Bakiyeler
241.920.000 -36.431.906 117.076.638 2.202.957.996 499.175.704 3.024.698.432 3.024.698.432
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
499.175.704 182.185.221 181.157.127 76.116.486
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
499.175.704 182.185.221 181.157.127 76.116.486
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
499.175.704 182.185.221 181.157.127 76.116.486
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076982
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