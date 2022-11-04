***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 379.049.297 166.594.550 155.164.596 78.438.361Satışların Maliyeti10 -101.831.743 -33.292.753 -46.072.465 -15.203.877TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)277.217.554 133.301.797 109.092.131 63.234.484BRÜT KAR (ZARAR)277.217.554 133.301.797 109.092.131 63.234.484Genel Yönetim Giderleri-6.699.501 -3.970.813 -2.126.061 -1.288.264Pazarlama Giderleri-2.231.791 -3.511.424 -1.306.445 -319.325Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11.a 10.527.558 24.940.220 3.888.629 3.721.406Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11.b -17.703.942 -7.735.880 -4.606.190 -955.369ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)261.109.878 143.023.900 104.942.064 64.392.932Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12.a 29.771.570 5.082.004 12.404.002 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler12.b -4.366.459 0 -2.191.362 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri1.577.984 725.034 -1.836.097 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)288.092.973 148.830.938 113.318.607 64.392.932Finansman Gelirleri13.a 299.768.654 33.404.034 67.824.022 11.422.121Finansman Giderleri13.b -88.685.923 -49.751 14.498 301.433SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)499.175.704 182.185.221 181.157.127 76.116.486SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)499.175.704 182.185.221 181.157.127 76.116.486DÖNEM KARI (ZARARI)499.175.704 182.185.221 181.157.127 76.116.486Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları499.175.704 182.185.221 181.157.127 76.116.486Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI286.123.843 143.425.187Dönem Karı (Zararı)499.175.704 182.185.221Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-204.115.218 -35.545.519Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler211.446 206.323Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-53.463 -508.702Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -53.463 -508.702Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler935.749 -1.618.647Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler122.903 72.509Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 812.846 -1.691.156Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11 -19.280.228 -34.351.557Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-188.709.001 727.064Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.780.279 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.228.375 -4.595.505Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.190.940 -8.171.958İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.190.940 -8.171.958Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.660.449 -1.968.261İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.660.449 -1.968.261Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler115.522 -8.244Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.060.024 -16.041.445Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler357.941 19.541.712Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.200.146 1.779.240Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.899.093 270.279İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.712 3.172Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları282.832.111 142.044.197Alınan Faiz11 3.291.732 1.380.990YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-65.345.507 3.858.133Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-72.295.039 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-347.730 -65.615Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-347.730 -65.615Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -805.778 -1.073.765Alınan Temettüler12.a 8.103.040 4.997.513FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-227.130.317 -133.900.756Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-160.553 -158.400Ödenen Temettüler-241.561.441 -165.872.190Alınan Faiz14.591.677 32.129.834YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.351.981 13.382.564Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi188.964.696 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)182.612.715 13.382.564DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ523.378.347 354.523.790DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 705.991.062 367.906.354Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 705.991.062 523.378.347Finansal Yatırımlar5.a 81.148.840 0Ticari Alacaklar30.979.467 19.735.064İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16.a 1.971.431 2.699.307İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.a 29.008.036 17.035.757Diğer Alacaklar3.738.641 1.774.498İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.738.641 1.774.498Stoklar75.443 190.965Peşin Ödenmiş Giderler655.807 1.586.298Diğer Dönen Varlıklar30.680 20.968ARA TOPLAM822.619.940 546.686.140TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR822.619.940 546.686.140DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.b 2.200.000 13.834.080Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 2.254.629.842 2.253.824.064Maddi Duran Varlıklar1.112.177 831.907Kullanım Hakkı Varlıkları15.705 157.056Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.031 14.666Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.031 14.666Peşin Ödenmiş Giderler16.572.793 16.702.326İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.572.793 16.702.326TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.274.542.548 2.285.364.099TOPLAM VARLIKLAR3.097.162.488 2.832.050.239KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17.600 168.239İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17.600 168.239Kiralama İşlemlerinden Borçlar17.600 168.239Ticari Borçlar35.438.286 34.845.292İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.b 35.438.286 34.845.292Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar217.771 160.404Diğer Borçlar9.553.396 6.308.364İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.943.848 1.585.288İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.609.548 4.723.076Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.615.000 3.715.907İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.615.000 3.715.907Kısa Vadeli Karşılıklar10.947.460 10.134.614Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 10.947.460 10.134.614ARA TOPLAM61.789.513 55.332.820TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER61.789.513 55.332.820UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9.856.827 8.363.227İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.856.827 8.363.227Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)289.713 506.364İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)289.713 506.364Uzun Vadeli Karşılıklar528.003 405.100Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar528.003 405.100TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.674.543 9.274.691TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER72.464.056 64.607.511ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.024.698.432 2.767.442.728Ödenmiş Sermaye9 241.920.000 161.280.000Geri Alınmış Paylar (-)9 -36.431.906 -34.005.929Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9 117.076.638 154.745.061Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.202.957.996 1.755.748.039Net Dönem Karı veya Zararı499.175.704 729.675.557TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.024.698.432 2.767.442.728TOPLAM KAYNAKLAR3.097.162.488 2.832.050.239Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 140.376.479 1.825.526.840 110.708.181 2.203.885.571 2.203.885.571Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Transferler14.368.582 96.339.599 -110.708.181 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)182.185.221 182.185.221 182.185.221Dönem Karı (Zararı)182.185.221 182.185.221Kar Payları-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 154.745.061 1.755.748.039 182.185.221 2.219.952.392 2.219.952.392Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 154.745.061 1.755.748.039 729.675.557 2.767.442.728 2.767.442.728Transferler23.385.600 706.289.957 -729.675.557 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)499.175.704 499.175.704 499.175.704Dönem Karı (Zararı)499.175.704 499.175.704 499.175.704Sermaye Arttırımı80.640.000 -2.425.977 -61.054.023 -17.160.000 0 0Kar Payları-241.920.000 -241.920.000 -241.920.000Dönem Sonu Bakiyeler241.920.000 -36.431.906 117.076.638 2.202.957.996 499.175.704 3.024.698.432 3.024.698.432Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)499.175.704 182.185.221 181.157.127 76.116.486DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)499.175.704 182.185.221 181.157.127 76.116.486Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları499.175.704 182.185.221 181.157.127 76.116.486http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076982BIST