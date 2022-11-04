***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 414.074.986 180.736.753 169.979.846 84.231.694Satışların Maliyeti15 -124.905.099 -44.492.970 -55.977.876 -19.448.670TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)289.169.887 136.243.783 114.001.970 64.783.024BRÜT KAR (ZARAR)289.169.887 136.243.783 114.001.970 64.783.024Genel Yönetim Giderleri16.a -10.209.915 -5.188.472 -3.715.839 -1.722.817Pazarlama Giderleri16.b -9.758.722 -4.311.645 -7.538.112 -699.625Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17.a 16.311.614 24.244.634 8.148.081 3.063.687Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17.b -18.085.210 -7.769.329 -2.862.076 -962.605ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)267.427.654 143.218.971 108.034.024 64.461.664Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18.a 29.771.570 5.081.996 12.404.002 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18.b -4.366.459 0 89.155 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri1.470.577 725.034 -1.943.504 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)294.303.342 149.026.001 118.583.677 64.461.664Finansman Gelirleri19.a 302.326.856 33.454.894 68.966.757 11.457.839Finansman Giderleri19.b -89.062.959 -49.751 -104.018 301.433SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)507.567.239 182.431.144 187.446.416 76.220.936Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.016.817 0 -807.113 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -2.016.817 0 -807.113 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)505.550.422 182.431.144 186.639.303 76.220.936DÖNEM KARI (ZARARI)505.550.422 182.431.144 186.639.303 76.220.936Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları505.550.422 182.431.144 186.639.303 76.220.936Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI298.203.128 144.079.263Dönem Karı (Zararı)505.550.422 182.431.144Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-200.502.686 -34.432.385Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler620.750 302.018Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler714.647 -503.177Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 714.647 -503.177Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.382.430 -1.330.966Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 569.584 360.190Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 812.846 -1.691.156Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-19.143.289 -33.627.324Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -19.143.289 -33.627.324Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-188.874.320 727.064Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.780.279Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler5 2.780.279Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.016.817 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.177.107 -4.501.872Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.859.563 -6.837.917İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-16.859.563 -6.837.917Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.775.537 -2.781.059İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.775.537 -2.781.059Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.064.946 -247.064Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)105.384 -16.097.145Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.821.036 19.980.604İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.821.036 19.980.604Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.530.959 2.074.109İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.530.959 2.074.109Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12.652.259 447.257İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler413.301 -1.040.657Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)413.301 -1.040.657Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları295.870.629 143.496.887Alınan Faiz19 2.802.744 580.917Vergi İadeleri (Ödemeleri)-470.245 1.459YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-67.823.817 3.681.515Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -72.195.039 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri433.173 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 433.173 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.164.991 -1.315.998Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -3.913.796 -1.315.998Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-251.195 0Alınan Temettüler18 8.103.040 4.997.513FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-224.167.306 -132.959.203Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.072.111 0Kredilerden Nakit Girişleri2.072.111Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-817.397 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-817.397Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-160.554 -133.420Ödenen Temettüler-241.561.440 -165.872.190Ödenen Faiz-157.103Alınan Faiz19 16.457.077 33.046.407YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.212.005 14.801.575Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi189.154.137 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)195.366.142 14.801.575DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ525.790.494 355.675.578DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 721.156.636 370.477.153Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 721.156.636 525.790.494Finansal Yatırımlar81.148.840 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar5 81.148.840 0Ticari Alacaklar34.428.412 18.283.496İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22.b 0 33.219İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.a 34.428.412 18.250.277Diğer Alacaklar4.510.405 1.789.619İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.a 4.510.405 1.789.619Stoklar8 3.724.875 1.659.929Peşin Ödenmiş Giderler946.275 1.692.097İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler946.275 1.692.097Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar568.955 2.173Diğer Dönen Varlıklar1.362.975 1.776.276İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.362.975 1.776.276ARA TOPLAM847.847.373 550.994.084TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR847.847.373 550.994.084DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar100.000 11.834.080Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar11.834.080Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar5 100.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 2.070.216.870 2.070.216.870Maddi Duran Varlıklar188.070.527 185.009.482Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 239.470 246.293Binalar11 184.412.971 183.607.194Taşıtlar11 975.463 166.842Mobilya ve Demirbaşlar11 2.439.794 985.546Özel Maliyetler11 2.829 3.607Kullanım Hakkı Varlıkları15.705 157.056Maddi Olmayan Duran Varlıklar214.478 23.104Diğer Haklar179.957 10.847Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar34.521 12.257Peşin Ödenmiş Giderler16.612.087 16.717.471İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 16.612.087 16.717.471TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.275.229.667 2.283.958.063TOPLAM VARLIKLAR3.123.077.040 2.834.952.147KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17.600 168.239İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17.600 168.239Kiralama İşlemlerinden Borçlar17.600 168.239Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.252.517 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.252.517 0Banka Kredileri1.252.517 0Ticari Borçlar38.226.922 36.146.711İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.b 38.226.922 36.146.711Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13.a 1.942.372 875.078Diğer Borçlar9.994.985 6.429.067İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22.a 1.943.848 1.585.288İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.b 8.051.137 4.843.779Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16.481.623 3.829.364İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.b 16.481.623 3.829.364Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 1.367.532 0Kısa Vadeli Karşılıklar11.204.068 10.251.933Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar251.108 111.819Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12.a 10.952.960 10.140.114ARA TOPLAM80.487.619 57.700.392TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER80.487.619 57.700.392UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9.856.827 8.363.227İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.c 9.856.827 8.363.227Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)289.713 506.364İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)289.713 506.364Uzun Vadeli Karşılıklar1.036.451 606.156Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13.b 1.036.451 606.156TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.182.991 9.475.747TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER91.670.610 67.176.139ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.031.406.430 2.767.776.008Ödenmiş Sermaye14.a 241.920.000 161.280.000Geri Alınmış Paylar (-)14.b -36.431.906 -34.005.929Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)33.842.687 33.842.687Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)33.842.687 33.842.687Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)33.842.687 33.842.687Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler117.135.125 154.745.061Yasal Yedekler14.c 117.135.125 154.745.061Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.169.390.102 1.751.982.143Net Dönem Karı veya Zararı505.550.422 699.932.046TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.031.406.430 2.767.776.008TOPLAM KAYNAKLAR3.123.077.040 2.834.952.147Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 3.068.540 140.376.479 1.823.595.314 108.873.811 2.203.188.215 2.203.188.215Transferler14.368.582 94.505.229 -108.873.811Dönem Karı (Zararı)182.431.144 182.431.144 182.431.144Kar Payları-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 3.068.540 154.745.061 1.751.982.143 182.431.144 2.219.500.959 2.219.500.959Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 33.842.687 154.745.061 1.751.982.143 699.932.046 2.767.776.008 2.767.776.008Transferler23.444.087 676.487.959 -699.932.046Dönem Karı (Zararı)505.550.422 505.550.422 505.550.422Sermaye Arttırımı80.640.000 -2.425.977 -61.054.023 -17.160.000Sermaye AvansıKar Payları-241.920.000 -241.920.000 -241.920.000Dönem Sonu Bakiyeler241.920.000 -36.431.906 33.842.687 117.135.125 2.169.390.102 505.550.422 3.031.406.430 3.031.406.430Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)505.550.422 182.431.144 186.639.303 76.220.936DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)505.550.422 182.431.144 186.639.303 76.220.936Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları505.550.422 182.431.144 186.639.303 76.220.936http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076983BIST