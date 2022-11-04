***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2022 18:55
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 414.074.986 180.736.753 169.979.846 84.231.694
Satışların Maliyeti
15 -124.905.099 -44.492.970 -55.977.876 -19.448.670
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
289.169.887 136.243.783 114.001.970 64.783.024
BRÜT KAR (ZARAR)
289.169.887 136.243.783 114.001.970 64.783.024
Genel Yönetim Giderleri
16.a -10.209.915 -5.188.472 -3.715.839 -1.722.817
Pazarlama Giderleri
16.b -9.758.722 -4.311.645 -7.538.112 -699.625
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.a 16.311.614 24.244.634 8.148.081 3.063.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17.b -18.085.210 -7.769.329 -2.862.076 -962.605
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
267.427.654 143.218.971 108.034.024 64.461.664
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18.a 29.771.570 5.081.996 12.404.002 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18.b -4.366.459 0 89.155 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
1.470.577 725.034 -1.943.504 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
294.303.342 149.026.001 118.583.677 64.461.664
Finansman Gelirleri
19.a 302.326.856 33.454.894 68.966.757 11.457.839
Finansman Giderleri
19.b -89.062.959 -49.751 -104.018 301.433
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
507.567.239 182.431.144 187.446.416 76.220.936
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.016.817 0 -807.113 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.016.817 0 -807.113 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
505.550.422 182.431.144 186.639.303 76.220.936
DÖNEM KARI (ZARARI)
505.550.422 182.431.144 186.639.303 76.220.936
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
505.550.422 182.431.144 186.639.303 76.220.936
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
298.203.128 144.079.263
Dönem Karı (Zararı)
505.550.422 182.431.144
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-200.502.686 -34.432.385
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
620.750 302.018
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
714.647 -503.177
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 714.647 -503.177
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.382.430 -1.330.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 569.584 360.190
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 812.846 -1.691.156
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-19.143.289 -33.627.324
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -19.143.289 -33.627.324
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-188.874.320 727.064
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.780.279
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
5 2.780.279
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.016.817 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.177.107 -4.501.872
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.859.563 -6.837.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.859.563 -6.837.917
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.775.537 -2.781.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.775.537 -2.781.059
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.064.946 -247.064
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
105.384 -16.097.145
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.821.036 19.980.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.821.036 19.980.604
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.530.959 2.074.109
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.530.959 2.074.109
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12.652.259 447.257
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
413.301 -1.040.657
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
413.301 -1.040.657
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
295.870.629 143.496.887
Alınan Faiz
19 2.802.744 580.917
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-470.245 1.459
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-67.823.817 3.681.515
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -72.195.039 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
433.173 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 433.173 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.164.991 -1.315.998
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.913.796 -1.315.998
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-251.195 0
Alınan Temettüler
18 8.103.040 4.997.513
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-224.167.306 -132.959.203
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.072.111 0
Kredilerden Nakit Girişleri
2.072.111
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-817.397 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-817.397
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-160.554 -133.420
Ödenen Temettüler
-241.561.440 -165.872.190
Ödenen Faiz
-157.103
Alınan Faiz
19 16.457.077 33.046.407
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.212.005 14.801.575
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
189.154.137 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
195.366.142 14.801.575
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
525.790.494 355.675.578
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 721.156.636 370.477.153
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 721.156.636 525.790.494
Finansal Yatırımlar
81.148.840 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
5 81.148.840 0
Ticari Alacaklar
34.428.412 18.283.496
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.b 0 33.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.a 34.428.412 18.250.277
Diğer Alacaklar
4.510.405 1.789.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.a 4.510.405 1.789.619
Stoklar
8 3.724.875 1.659.929
Peşin Ödenmiş Giderler
946.275 1.692.097
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
946.275 1.692.097
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
568.955 2.173
Diğer Dönen Varlıklar
1.362.975 1.776.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.362.975 1.776.276
ARA TOPLAM
847.847.373 550.994.084
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
847.847.373 550.994.084
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
100.000 11.834.080
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
11.834.080
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
5 100.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 2.070.216.870 2.070.216.870
Maddi Duran Varlıklar
188.070.527 185.009.482
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 239.470 246.293
Binalar
11 184.412.971 183.607.194
Taşıtlar
11 975.463 166.842
Mobilya ve Demirbaşlar
11 2.439.794 985.546
Özel Maliyetler
11 2.829 3.607
Kullanım Hakkı Varlıkları
15.705 157.056
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
214.478 23.104
Diğer Haklar
179.957 10.847
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
34.521 12.257
Peşin Ödenmiş Giderler
16.612.087 16.717.471
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 16.612.087 16.717.471
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.275.229.667 2.283.958.063
TOPLAM VARLIKLAR
3.123.077.040 2.834.952.147
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.600 168.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.600 168.239
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.600 168.239
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.252.517 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.252.517 0
Banka Kredileri
1.252.517 0
Ticari Borçlar
38.226.922 36.146.711
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.b 38.226.922 36.146.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.a 1.942.372 875.078
Diğer Borçlar
9.994.985 6.429.067
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22.a 1.943.848 1.585.288
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.b 8.051.137 4.843.779
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.481.623 3.829.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.b 16.481.623 3.829.364
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 1.367.532 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.204.068 10.251.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
251.108 111.819
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12.a 10.952.960 10.140.114
ARA TOPLAM
80.487.619 57.700.392
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.487.619 57.700.392
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9.856.827 8.363.227
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.c 9.856.827 8.363.227
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
289.713 506.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
289.713 506.364
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.036.451 606.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.b 1.036.451 606.156
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.182.991 9.475.747
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
91.670.610 67.176.139
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.031.406.430 2.767.776.008
Ödenmiş Sermaye
14.a 241.920.000 161.280.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14.b -36.431.906 -34.005.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33.842.687 33.842.687
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33.842.687 33.842.687
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
33.842.687 33.842.687
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
117.135.125 154.745.061
Yasal Yedekler
14.c 117.135.125 154.745.061
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.169.390.102 1.751.982.143
Net Dönem Karı veya Zararı
505.550.422 699.932.046
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.031.406.430 2.767.776.008
TOPLAM KAYNAKLAR
3.123.077.040 2.834.952.147
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 3.068.540 140.376.479 1.823.595.314 108.873.811 2.203.188.215 2.203.188.215
Transferler
14.368.582 94.505.229 -108.873.811
Dönem Karı (Zararı)
182.431.144 182.431.144 182.431.144
Kar Payları
-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 3.068.540 154.745.061 1.751.982.143 182.431.144 2.219.500.959 2.219.500.959
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 33.842.687 154.745.061 1.751.982.143 699.932.046 2.767.776.008 2.767.776.008
Transferler
23.444.087 676.487.959 -699.932.046
Dönem Karı (Zararı)
505.550.422 505.550.422 505.550.422
Sermaye Arttırımı
80.640.000 -2.425.977 -61.054.023 -17.160.000
Sermaye Avansı
0
Kar Payları
-241.920.000 -241.920.000 -241.920.000
Dönem Sonu Bakiyeler
241.920.000 -36.431.906 33.842.687 117.135.125 2.169.390.102 505.550.422 3.031.406.430 3.031.406.430
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
505.550.422 182.431.144 186.639.303 76.220.936
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
505.550.422 182.431.144 186.639.303 76.220.936
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
505.550.422 182.431.144 186.639.303 76.220.936
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076983
BIST