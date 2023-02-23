***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 23.02.2023Genel Kurul Tarihi 02.04.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.04.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe YENİMAHALLEAdres CP Ankara Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü/AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Toplantı Başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetlerinin okunması ve müzakeresi,4 - 2022 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,6 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,7 - Görev süresi dolmuş Yönetim Kurulu üyeliği için seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,8 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘'Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6. Maddesinin tadil tasarısının onaylanması,9 - Yönetim Kurulunun 2022 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,10 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2022 yılında uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,12 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Şirkete Ait Sonlandırılmış ve Devam Etmekte Olan Pay Geri Alım Programlarının Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması,15 - Kurumsal Yönetim Tebliği Uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan ‘'Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı ödemelerinin belirlenmesi,17 - Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereği izin verilmesi,18 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul_Bilgilendirme Dokümanı 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116485BIST