***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 27.02.2019Genel Kurul Tarihi 14.04.2019Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2019Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe YENİMAHALLEAdres Crowne Plaza Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü-İskitlerGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi2 - Toplantı Başkanlığına Özel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararının alınması3 - Şirket Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi uyarınca biri bağımsız üye olmak üzere toplam dört adet yönetim kurulu üye adayının belirlenerek Olağan Genel Kurulun onayına sunulması4 - Dilek ve temennilerGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı İmtiyazlı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? HayırTescil Edilmeme Nedeni İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul toplantısı kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, özel kurul sonuçları tescil edilmemiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 İmtiyazlı Pay Özel Kurul Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 İmtiyazlı Pay Kurulu Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarİmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplantısı ile ilgili bildirimler KAP üzerinden gerçekleştirilmiştir. İlgili Özel Kurul Toplantısının tescile tabi bir işlem olmaması nedeniyle KAP sisteminde ilgili sürecin sona erdirilmesi amacıyla bu bildirim yapılmaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139262BIST