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***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.04.2023 16:22
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 27.02.2019
Genel Kurul Tarihi 14.04.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres Crowne Plaza Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü-İskitler

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2 - Toplantı Başkanlığına Özel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararının alınması
3 - Şirket Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi uyarınca biri bağımsız üye olmak üzere toplam dört adet yönetim kurulu üye adayının belirlenerek Olağan Genel Kurulun onayına sunulması
4 - Dilek ve temenniler
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı İmtiyazlı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul toplantısı kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, özel kurul sonuçları tescil edilmemiştir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 İmtiyazlı Pay Özel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 İmtiyazlı Pay Kurulu Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplantısı ile ilgili bildirimler KAP üzerinden gerçekleştirilmiştir. İlgili Özel Kurul Toplantısının tescile tabi bir işlem olmaması nedeniyle KAP sisteminde ilgili sürecin sona erdirilmesi amacıyla bu bildirim yapılmaktadır.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139262


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Tam 8.759 8.895 104,00  
Yarım 4.278 4.353 51,00  
Çeyrek 2.139 2.176 25,00  
Gümüş.Ons 24,95 24,97 -0,39  
Gümüş Gr. 15,52 15,53 -0,25  
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