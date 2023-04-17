***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.04.2023 16:23
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 24.02.2022
Genel Kurul Tarihi 03.04.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres CP Ankara Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü/Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Toplantı Başkanlığı'na Özel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetkisi verilmesi
3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. Maddesi uyarınca biri bağımsız nitelikte olmak üzere toplam dört adet Yönetim Kurulu üye adayının belirlenmesi ve 03/04/2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması
4 - Dilek ve temenniler
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı İmtiyazlı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul toplantısı kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, özel kurul sonuçları tescil edilmemiştir.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 İmtiyazlı Paylar Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 İmtiyazlı Paylar Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplantısı ile ilgili bildirimler KAP üzerinden gerçekleştirilmiştir. İlgili Özel Kurul Toplantısının tescile tabi bir işlem olmaması nedeniyle KAP sisteminde ilgili sürecin sona erdirilmesi amacıyla bu bildirim yapılmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139263
BIST