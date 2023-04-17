***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 24.02.2022Genel Kurul Tarihi 03.04.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.04.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe YENİMAHALLEAdres CP Ankara Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü/AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Toplantı Başkanlığı'na Özel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetkisi verilmesi3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. Maddesi uyarınca biri bağımsız nitelikte olmak üzere toplam dört adet Yönetim Kurulu üye adayının belirlenmesi ve 03/04/2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması4 - Dilek ve temennilerGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dökümanı İmtiyazlı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? HayırTescil Edilmeme Nedeni İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul toplantısı kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, özel kurul sonuçları tescil edilmemiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 İmtiyazlı Paylar Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 İmtiyazlı Paylar Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarİmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplantısı ile ilgili bildirimler KAP üzerinden gerçekleştirilmiştir. İlgili Özel Kurul Toplantısının tescile tabi bir işlem olmaması nedeniyle KAP sisteminde ilgili sürecin sona erdirilmesi amacıyla bu bildirim yapılmaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139263BIST