***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Tescil BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 23.02.2023Genel Kurul Tarihi 02.04.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.04.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe YENİMAHALLEAdres CP Ankara Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü/AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Toplantı Başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetlerinin okunması ve müzakeresi,4 - 2022 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,6 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,7 - Görev süresi dolmuş Yönetim Kurulu üyeliği için seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,8 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘'Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6. Maddesinin tadil tasarısının onaylanması,9 - Yönetim Kurulunun 2022 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,10 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2022 yılında uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,12 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Şirkete Ait Sonlandırılmış ve Devam Etmekte Olan Pay Geri Alım Programlarının Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması,15 - Kurumsal Yönetim Tebliği Uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan ‘'Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı ödemelerinin belirlenmesi,17 - Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereği izin verilmesi,18 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul_Bilgilendirme Dokümanı 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 17.04.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2023 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 02.04.2023.pdf - TutanakEK: 2 2023 Hazirun Olağan GK KAP Formatı 02.04.2023.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar02.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı evrakları Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17.04.2023 tarihinde tescil edilerek, 17.04.2023 tarih ve 10813 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139265BIST