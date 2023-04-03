***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniPay geri alım programına ilişkin sürecin sona erdiği duyurusu geçmiş tarihte KAP üzerinden ilan edilmiştir. KAP sisteminde ilgili sürecin sona erdirilmesi amacıyla bu bildirim yapılmaktadır. Saygılarımızla.İptal Edilen SüreçPayların Geri Alınmasına İlişkin Bildirimhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130874BIST