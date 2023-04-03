***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
03.04.2023 11:17
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Pay geri alım programına ilişkin sürecin sona erdiği duyurusu geçmiş tarihte KAP üzerinden ilan edilmiştir. KAP sisteminde ilgili sürecin sona erdirilmesi amacıyla bu bildirim yapılmaktadır. Saygılarımızla.
İptal Edilen Süreç
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130874
BIST
11:384.742
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -71,41
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.816
En Düşük
4.713
11:3819,2073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0323
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
11:3820,8353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0437
|Açılış
|: 21,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,8418
En Düşük
20,7087
11:381.212,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,43
|Açılış
|: 1.212,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.217,20
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler11:36
|RAYSG
|23,10
|17.949.911
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|1.002.507
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|27.551.832
|% 9,99
|
|EKSUN
|94,95
|1.505.875.802
|% 9,77
|
|DIRIT
|6,00
|165.756
|% 9,29
|
|BFREN
|4.413,30
|86.511.893
|% -10,00
|
|FENER
|51,95
|94.984.296
|% -9,97
|
|DGGYO
|38,66
|1.635.705
|% -9,97
|
|KRGYO
|14,08
|28.260.992
|% -8,45
|
|IHAAS
|135,90
|4.107.223
|% -8,24
|
|EKSUN
|94,95
|1.505.875.802
|% 9,77
|
|TUPRS
|537,70
|1.182.331.489
|% 1,43
|
|KOZAL
|21,12
|966.219.635
|% -2,22
|
|THYAO
|116,60
|821.238.123
|% -1,60
|
|ASTOR
|50,50
|742.447.194
|% -4,45
|
|SKBNK
|2,63
|338.830.088
|% 2,33
|
|EKGYO
|6,09
|319.890.739
|% -1,62
|
|KOZAL
|21,12
|966.219.635
|% -2,22
|
|AKFYE
|15,95
|735.655.669
|% -6,73
|
|ISCTR
|12,04
|530.695.604
|% -0,06
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1968
|19,2073
|% 0,17
|
|Euro
|20,8239
|20,8353
|% 0,21
|
|Sterlin
|23,5770
|23,6953
|% -0,00
|
|Frank
|20,8214
|20,9469
|% -0,22
|
|Riyal
|5,1027
|5,1283
|% 0,18
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|-6,30
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|8.206
|8.330
|-36,00
|
|Tam
|8.204
|8.287
|-31,00
|
|Yarım
|4.022
|4.055
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.011
|2.028
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,79
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,66
|14,68
|-0,19
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|4,33
|
Seans Raporu
11:36
daha fazla
-
11:51ISCTR
Yüzde -7.09 oranında düşüşle 12.05 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 354, 938 adet işlem
-
11:50KRGYO
Yüzde -8.78 oranında düşüşle 14.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 970, 964 adet işlem
-
11:49DYOBY
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 20.22 lira fiyatla işlem gören hissede 186, 162 adet işlem
-
11:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -82, 2 kaybederek (% -1.55 ) 5, 212
-
11:48XU100
Endeks 4, 735 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 15, 206.00 milyon TL de