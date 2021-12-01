***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuAnkara İli, Çankaya İlçesi, Söğütözü Mahallesi, 7577 Ada 21 (Eski 15) Parsel numaralı taşınmazİhaleyi Açan TarafT.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi23/11/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih01/12/2021İhale Sonucuİhale kazanılamamıştır.İhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 1 Aralık 2021 tarihinde (Bugün) yapılan Ankara İli, Çankaya İlçesi, Söğütözü Mahallesi, 7577 Ada 21 (Eski 15) Parsel numaralı taşınmazın satış ihalesine katılmış olup, ihale Şirketimiz uhdesinde kalmamıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980511BIST