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***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

01.12.2021 17:04
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Söğütözü Mahallesi, 7577 Ada 21 (Eski 15) Parsel numaralı taşınmaz
İhaleyi Açan Taraf
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
23/11/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
01/12/2021
İhale Sonucu
İhale kazanılamamıştır.
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

     Şirketimiz, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 1 Aralık 2021 tarihinde (Bugün) yapılan Ankara İli, Çankaya İlçesi, Söğütözü Mahallesi, 7577 Ada 21 (Eski 15) Parsel numaralı taşınmazın satış ihalesine katılmış olup, ihale Şirketimiz uhdesinde kalmamıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980511


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