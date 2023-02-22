***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.02.2023 16:24
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. Madde
SPK Başvuru Tarihi 22.02.2023
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı belirlenmesi işlemlerimiz kapsamında, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi için 22.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme 6. Madde Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115996
BIST
16:505.063
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -86,63
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.055
16:5018,8781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8816
En Düşük
18,8057
16:5020,0954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,3074
En Düşük
20,0000
16:501.115,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.115,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler16:48
|KLSYN
|3,19
|77.822.821
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,31
|10.953.121
|% 10,00
|
|ULUSE
|287,30
|21.894.890
|% 9,99
|
|COSMO
|101,40
|4.440.364
|% 9,98
|
|CANTE
|68,30
|121.597.003
|% 9,98
|
|AFYON
|11,34
|158.987.851
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|29.286.348
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|53.201.130
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|169.864.890
|% -10,00
|
|MRSHL
|616,90
|99.698.536
|% -9,99
|
|EREGL
|45,70
|7.123.239.369
|% -8,34
|
|KRDMD
|22,58
|4.304.190.307
|% -9,97
|
|THYAO
|137,30
|3.178.613.079
|% -0,15
|
|EKGYO
|8,04
|2.743.842.695
|% -9,97
|
|ENKAI
|29,78
|2.610.612.315
|% 5,01
|
|EKGYO
|8,04
|2.743.842.695
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.304.190.307
|% -9,97
|
|EREGL
|45,70
|7.123.239.369
|% -8,34
|
|YKBNK
|9,17
|1.319.131.822
|% 2,23
|
|AKBNK
|16,09
|2.028.785.429
|% 1,19
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8720
|18,8779
|% 0,06
|
|Euro
|20,0875
|20,0942
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,7617
|22,8758
|% -0,03
|
|Frank
|20,2574
|20,3794
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0159
|5,0411
|% 0,03
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|3,41
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|1,31
|
|Cumhuriyet
|7.583
|7.698
|-26,00
|
|Tam
|7.621
|7.676
|-23,00
|
|Yarım
|3.723
|3.756
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.878
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|0,00
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|-0,61
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -98, 49 kaybederek (% -1.72 ) 5, 627
-
17:03OZRDN
Yüzde -9.16 oranında düşüşle 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 528, 945 adet işlem
-
17:02INTEM
Yüzde -6.71 oranında düşüşle 91.00 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 515 adet işlem
-
16:59GMTAS
Yüzde -5.84 oranında düşüşle 9.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 098, 122 adet işlem
-
16:58XU100
Endeks 5, 075 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 45 altında . İşlem hacmi 62, 656.00 milyon TL de