***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Başvurusu SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. MaddeSPK Başvuru Tarihi 22.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.03.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.04.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi için 22.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Esas sözleşme değişiklik tasarısı için yapılan başvuruya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.03.2023 tarih ve E-122233903-340.08-34390 sayılı yazı ile onay verilmiştir.Saygılarımızla kamuya duyururuz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kayıtlı Sermaye Tavanı Başvurusu SPK Onaylı Tadil Metni 10.03.2023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122730BIST