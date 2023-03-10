***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.03.2023 15:40
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Başvurusu SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. Madde
SPK Başvuru Tarihi 22.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.04.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi için 22.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Esas sözleşme değişiklik tasarısı için yapılan başvuruya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.03.2023 tarih ve E-122233903-340.08-34390 sayılı yazı ile onay verilmiştir.
Saygılarımızla kamuya duyururuz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kayıtlı Sermaye Tavanı Başvurusu SPK Onaylı Tadil Metni 10.03.2023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122730
BIST
17:505.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
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|Açılış
|: 5.397
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En Düşük
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17:5018,9775
En Yüksek
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En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler17:48
|ERCB
|126,50
|308.157.923
|% 10,00
|
|UFUK
|65,45
|7.013.270
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|406.990.802
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|28.745.084
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.875.596
|% 9,97
|
|CANTE
|66,35
|442.125.753
|% -9,97
|
|EMKEL
|9,32
|435.365.793
|% -9,95
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|BALAT
|16,52
|1.920.030
|% -9,92
|
|MERCN
|32,74
|102.106.093
|% -9,51
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|COSMO
|88,00
|2.776.455
|% -9,00
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|EREGL
|40,80
|6.816.397.409
|% -5,07
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|ISCTR
|14,57
|6.631.492.787
|% 2,61
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|ASTOR
|52,05
|5.188.744.198
|% 6,22
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|AKBNK
|19,65
|4.617.686.977
|% -0,81
|
|YKBNK
|11,79
|4.312.689.253
|% 0,51
|
|ISCTR
|14,57
|6.631.492.787
|% 2,61
|
|YKBNK
|11,79
|4.312.689.253
|% 0,51
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|ADESE
|1,66
|383.596.132
|% 5,06
|
|AKBNK
|19,65
|4.617.686.977
|% -0,81
|
|EREGL
|40,80
|6.816.397.409
|% -5,07
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|17:48
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,9597
|18,9647
|% 0,06
|
|Euro
|20,2462
|20,2506
|% 0,90
|
|Sterlin
|22,8054
|22,9198
|% 1,22
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|Frank
|20,5361
|20,6598
|% 1,58
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|Riyal
|5,0349
|5,0601
|% 0,02
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|17:48
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.858
|1.858
|27,59
|
|Altın Gr.
|1.127
|1.127
|11,00
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|71,00
|
|Tam
|7.637
|7.695
|65,00
|
|Yarım
|3.731
|3.765
|31,00
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|Çeyrek
|1.866
|1.883
|16,00
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|Gümüş.Ons
|20,60
|20,63
|0,55
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|Gümüş Gr.
|12,50
|12,51
|0,28
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|B. Petrol
|81,59
|81,59
|0,00
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Seans Raporu
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17:58CANTE
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