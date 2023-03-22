***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.03.2023 15:14
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri - T.C. Ticaret Bakanlığı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. Madde
SPK Başvuru Tarihi 22.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.04.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi için 22.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış ve başvuruya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.03.2023 tarih ve E-122233903-340.08-34390 sayılı yazı ile onay verilmiştir. Onay kararı bildiriminin ardından konu ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuru gerçekleştirilmiş olup, E-50035491-432.01-00083719515 sayılı yazı ile tadil metni için bakanlık tarafından izin verildiği bildirilmiştir. Alınan izinler doğrultusunda esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi konusu yapılacak ilk Genel Kurulda gündeme alınacaktır.
Saygılarımızla kamuya duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127011
BIST
16:294.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 32,99
|Açılış
|: 4.932
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|Önceki Kapanış
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|: 19,3400
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|: 19,3000
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|: 1.187,87
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|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler16:29
|IDEAS
|28,38
|4.411.822
|% 10,00
|
|AKFYE
|15,76
|4.771.356
|% 9,98
|
|ENSRI
|21,88
|18.510.353
|% 9,95
|
|ONCSM
|133,80
|59.804.974
|% 9,94
|
|AZTEK
|25,90
|87.194.616
|% 9,93
|
|PENTA
|20,24
|495.996.872
|% -5,24
|
|ESCAR
|96,85
|50.942.850
|% -3,82
|
|YYLGD
|32,54
|83.273.734
|% -3,67
|
|BRKVY
|25,20
|26.093.589
|% -3,52
|
|OYYAT
|37,34
|2.261.938
|% -3,01
|
|ASTOR
|65,15
|5.580.136.338
|% 3,41
|
|GOKNR
|25,04
|2.556.970.339
|% 1,38
|
|ALFAS
|379,10
|907.413.253
|% 6,76
|
|GESAN
|265,80
|741.254.868
|% 3,06
|
|SDTTR
|138,70
|581.879.297
|% 1,61
|
|GOKNR
|25,04
|2.556.970.339
|% 1,38
|
|ASTOR
|65,15
|5.580.136.338
|% 3,41
|
|EUREN
|10,33
|163.702.219
|% 0,88
|
|SOKE
|17,24
|228.946.702
|% -2,87
|
|BVSAN
|64,80
|486.170.661
|% 2,05
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0268
|19,0462
|% 0,14
|
|Euro
|20,5332
|20,5443
|% 0,25
|
|Sterlin
|23,2680
|23,3847
|% 0,39
|
|Frank
|20,5406
|20,6644
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0532
|5,0786
|% 0,07
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-0,38
|
|Altın Gr.
|1.188
|1.188
|0,47
|
|Cumhuriyet
|8.028
|8.149
|-35,00
|
|Tam
|8.048
|8.127
|3,00
|
|Yarım
|3.945
|3.977
|1,00
|
|Çeyrek
|1.973
|1.988
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,67
|13,69
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,77
|75,77
|0,45
|
Seans Raporu
16:29
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16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 47 artarak (% 0.67 ) 4, 441
-
16:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, BRYAT, TGSAS, ONCSM, SMART, CRDFA, AZTEK, DGGYO, YAPRK, ENSRI
-
16:43
TGSAS, ALFAS, BAYRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:43
AKMGY, ESCAR, ARMDA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:43
Bu seansda işlem gören 246 hisse senedinden 152 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 84 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem