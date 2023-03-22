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***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.03.2023 15:14
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri - T.C. Ticaret Bakanlığı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. Madde
SPK Başvuru Tarihi 22.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.04.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi için 22.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış ve başvuruya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.03.2023 tarih ve E-122233903-340.08-34390 sayılı yazı ile onay verilmiştir. Onay kararı bildiriminin ardından konu ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuru gerçekleştirilmiş olup, E-50035491-432.01-00083719515 sayılı yazı ile tadil metni için bakanlık tarafından izin verildiği bildirilmiştir. Alınan izinler doğrultusunda esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi konusu yapılacak ilk Genel Kurulda gündeme alınacaktır.
Saygılarımızla kamuya duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127011


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