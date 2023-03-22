***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri - T.C. Ticaret Bakanlığı OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. MaddeSPK Başvuru Tarihi 22.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.03.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.04.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi için 22.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış ve başvuruya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.03.2023 tarih ve E-122233903-340.08-34390 sayılı yazı ile onay verilmiştir. Onay kararı bildiriminin ardından konu ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuru gerçekleştirilmiş olup, E-50035491-432.01-00083719515 sayılı yazı ile tadil metni için bakanlık tarafından izin verildiği bildirilmiştir. Alınan izinler doğrultusunda esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi konusu yapılacak ilk Genel Kurulda gündeme alınacaktır.Saygılarımızla kamuya duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127011BIST