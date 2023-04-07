***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAnkara Kahramankazan / 46.550 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi06.04.2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli157.000.000 TL + KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%1,98Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%64,90Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%2,62Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%33,78İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%25,74Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih07.04.2023Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYatırım Faaliyetleri Kapsamında / OlumluKarşı TarafŞimşek Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası31.03.2023 / 2023B122Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıTSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar186.200.000 TL + KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, Orhaniye (i) Mahallesi 2691 Ada 10 Parsel konumunda bulunan 46.550 m2 büyüklüğündeki arsanın, Şimşek Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş. firmasından 157.000.000 TL + KDV bedel karşılığında peşin olarak satın alınmasına karar verilmiştir. Bu karar kapsamında bahse konu arsanın Tapu Tescil işlemleri 07.04.2023 tarihinde tamamlanmıştır.07.04.2023 Tarihli bir önceki açıklamamızda sehven açıklamanın ertelenmiş bir açıklama olmadığı belirtilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilgili arazinin satın alma sürecinin yürütülmesi ve değerleme çalışmalarının yapılması için 29.03.2023 tarihinde karar alınmış olup, ilgili kararda "sürecin gizli ve değerlendirmeye tabi bir süreç olması, tarafımızca vazgeçilme veya karşı tarafça yapılacak teklifin kabul edilmeme, değerleme raporu sonucunda arsanın portföye alınmasının olumsuz değerlendirilmesi gibi farklı sonuçlarının bulunması göz önünde tutularak, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmamak adına bu bilginin yalnızca şirketimiz içsel bilgilerine erişenler listesindeki kişilerden konuyla ilgili kişiler arasında kalmak üzere gizli tutulmasını sağlamak kaydıyla SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) maddesi çerçevesinde kamuya açıklanmasının ertelenmesine" karar verilmiştir.Saygılarımızla kamuya duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133878BIST