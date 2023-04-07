***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
07.04.2023 17:32
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Ankara Kahramankazan / 46.550 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.04.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
157.000.000 TL + KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%1,98
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%64,90
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%2,62
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%33,78
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%25,74
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
07.04.2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırım Faaliyetleri Kapsamında / Olumlu
Karşı Taraf
Şimşek Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31.03.2023 / 2023B122
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
186.200.000 TL + KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, Orhaniye (i) Mahallesi 2691 Ada 10 Parsel konumunda bulunan 46.550 m2 büyüklüğündeki arsanın, Şimşek Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş. firmasından 157.000.000 TL + KDV bedel karşılığında peşin olarak satın alınmasına karar verilmiştir. Bu karar kapsamında bahse konu arsanın Tapu Tescil işlemleri 07.04.2023 tarihinde tamamlanmıştır.
07.04.2023 Tarihli bir önceki açıklamamızda sehven açıklamanın ertelenmiş bir açıklama olmadığı belirtilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilgili arazinin satın alma sürecinin yürütülmesi ve değerleme çalışmalarının yapılması için 29.03.2023 tarihinde karar alınmış olup, ilgili kararda "sürecin gizli ve değerlendirmeye tabi bir süreç olması, tarafımızca vazgeçilme veya karşı tarafça yapılacak teklifin kabul edilmeme, değerleme raporu sonucunda arsanın portföye alınmasının olumsuz değerlendirilmesi gibi farklı sonuçlarının bulunması göz önünde tutularak, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmamak adına bu bilginin yalnızca şirketimiz içsel bilgilerine erişenler listesindeki kişilerden konuyla ilgili kişiler arasında kalmak üzere gizli tutulmasını sağlamak kaydıyla SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) maddesi çerçevesinde kamuya açıklanmasının ertelenmesine" karar verilmiştir.
Saygılarımızla kamuya duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133878
BIST