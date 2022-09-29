***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2022 22:19
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2018 ve 21.01.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulumuz 07.03.2018 tarihli toplantısında şirketimiz paylarının nominal bedeli 1.500.000 TL tutarına kadar geri alımın gerçekleştirilmesine ve geri alım için ayrılacak fonun en fazla 20.000.000 TL olarak belirlenmesine karar vermiştir. Daha sonra 21.01.2019 tarihli yönetim kurulu kararı ile hisse geri alım tutarı nominal olarak 6.250.000 TL'ye yükseltilmiş ve ayrılacak fonun 50.000.000 TL olmasına karar verilmiştir.
Söz konusu kararlar kapsamında 29.09.2022 tarihine kadar 3.036.092 adet pay geri alınmış ve bu paylar için toplam 32.190.066 TL bedel ödenmiştir.
Yönetim kurulumuz 29.09.2022 tarihli toplantısında geri alım tavanımızın nominal bedel için 8.000.000 TL'ye ve geri alım için ayrılacak fonun ise 132.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar vermiştir.
Saygılarımızla kamuya duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066243
BIST
11:333.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 5,73
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.168
En Düşük
3.130
11:3318,5512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0454
|Açılış
|: 18,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
11:3318,2738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1164
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,1538
11:33996,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,59
|Açılış
|: 996,51
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|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler11:33
|BFREN
|1.529,40
|46.310.198
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|811.733
|% 9,98
|
|CANTE
|127,70
|51.024.676
|% 7,76
|
|ZOREN
|3,50
|246.417.748
|% 7,69
|
|ARASE
|140,80
|71.608.287
|% 7,07
|
|CASA
|118,70
|173.183
|% -9,94
|
|BRKO
|1,87
|287.303
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,22
|125.258
|% -7,74
|
|BASCM
|3,77
|24.920
|% -6,91
|
|ENSRI
|19,43
|50.855.721
|% -5,13
|
|ISGYO
|6,49
|1.539.308.774
|% -2,41
|
|THYAO
|69,00
|1.033.170.276
|% 0,58
|
|SASA
|67,60
|815.469.973
|% 2,66
|
|ALARK
|55,95
|793.674.245
|% -0,62
|
|VESTL
|38,90
|686.824.373
|% 3,13
|
|ISGYO
|6,49
|1.539.308.774
|% -2,41
|
|TSKB
|2,44
|231.453.927
|% -2,79
|
|EKGYO
|3,84
|315.656.126
|% 0,52
|
|ODAS
|6,11
|471.985.688
|% 2,86
|
|ZOREN
|3,50
|246.417.748
|% 7,69
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5484
|18,5512
|% 0,25
|
|Euro
|18,2609
|18,2738
|% 0,64
|
|Sterlin
|20,7034
|20,8072
|% 0,95
|
|Frank
|18,9167
|19,0307
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9227
|4,9474
|% 0,29
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|9,47
|
|Altın Gr.
|997
|998
|9,58
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.672
|6.760
|28,00
|
|Yarım
|3.246
|3.305
|14,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.652
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,16
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|0,23
|
|B. Petrol
|88,41
|88,41
|1,23
|