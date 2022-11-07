***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.11.2022 13:32
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GYODER / Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği tarafından 25 Ekim 2022 tarihinde 17. si düzenlenen Gayrimenkul Zirvesi'nde, Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi olarak ''Pay Başına En Çok Temettü Dağıtan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı '' ödülüne layık görülmüş bulunmaktayız.
Şirketimiz, portföyünde bulunan gayrimenkul projeleri ile sektörüne değer katmakta ve bu değeri yatırımcıları ile paylaşma misyonunu sürdürmektedir.
Kuruluşundan bugüne yatırımcılarına aralıksız olarak düzenli temettü ödemekte olan şirketimize güven duyan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077274
BIST
18:054.332
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 114,68
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.339
En Düşük
4.230
18:0518,5819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
18:0518,5749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0836
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
18:051.002,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,66
|Açılış
|: 1.002,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|2.332,90
|93.893.686
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.877.577
|% 10,00
|
|KONYA
|2.551,80
|233.536.880
|% 9,99
|
|VKING
|13,10
|6.774.665
|% 9,99
|
|CRFSA
|66,10
|170.420.862
|% 9,98
|
|KIMMR
|9,16
|17.829.719
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|3.154.344
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,30
|34.016.108
|% -8,63
|
|PRKME
|14,29
|149.214.743
|% -8,57
|
|BTCIM
|38,98
|49.670.129
|% -7,32
|
|THYAO
|107,20
|11.387.530.070
|% 2,88
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.882.413
|% 4,64
|
|TUPRS
|448,00
|5.380.755.649
|% 4,62
|
|EREGL
|36,62
|5.027.145.671
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,79
|4.849.848.603
|% 4,13
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.882.413
|% 4,64
|
|ISCTR
|9,25
|3.015.732.179
|% 3,35
|
|HALKB
|8,72
|2.819.877.527
|% 2,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5752
|18,5819
|% 0,08
|
|Euro
|18,5611
|18,5749
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,2349
|21,3414
|% 0,82
|
|Frank
|18,6929
|18,8055
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9294
|4,9541
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-3,56
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.714
|6.775
|141,00
|
|Yarım
|3.271
|3.312
|68,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.657
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,97
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,04
|
|B. Petrol
|98,27
|98,27
|-0,30
|
Seans Raporu
18:05
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17:58INFO
Yüzde 6.83 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 212, 982 adet işlem
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17:56YGYO
Yüzde 6.60 oranında artışla 1.13 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 478, 037 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 4, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 99, 767.00 milyon TL de
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17:54SAHOL
Yüzde 7.66 oranında artışla 36.84 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 098, 075 adet işlem
-
17:52RYSAS
Yüzde 8.07 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 037, 288 adet işlem