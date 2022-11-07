***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGYODER / Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği tarafından 25 Ekim 2022 tarihinde 17. si düzenlenen Gayrimenkul Zirvesi'nde, Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi olarak ''Pay Başına En Çok Temettü Dağıtan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı '' ödülüne layık görülmüş bulunmaktayız.Şirketimiz, portföyünde bulunan gayrimenkul projeleri ile sektörüne değer katmakta ve bu değeri yatırımcıları ile paylaşma misyonunu sürdürmektedir.Kuruluşundan bugüne yatırımcılarına aralıksız olarak düzenli temettü ödemekte olan şirketimize güven duyan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077274BIST