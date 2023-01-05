***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2023 16:34
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40'ıncı maddesinin 3'üncü fıkrasının Ç bendi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen satış ve kiralama işlemleri kapsamında 2022 yılı içerisinde, şirketimizin portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak yenilenen kira sözleşmeleri dahil yıllık kira bedeli toplamı 40.506.086 TL (KDV hariç) olan yeni kira sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketimiz tarafından herhangi bir gayrimenkul alım ve satım işlemi yapılmamıştır.
Saygılarımızla kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094184
BIST
17:095.136
En Yüksek
|Değişim
|: -7,02%
|| -387,59
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.136
17:0918,7764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0340
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
17:0919,8383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0537
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8048
17:091.107,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -10,60
|Açılış
|: 1.107,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.105,37
BIST En Aktif Hisseler17:09
|BFREN
|5.753,80
|207.709.402
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|DOGUB
|10,92
|67.425.716
|% 9,20
|
|DYOBY
|31,80
|303.275.067
|% 8,90
|
|CEOEM
|23,80
|66.477.927
|% 8,68
|
|KLSYN
|3,42
|32.403.359
|% -10,00
|
|DERIM
|10,17
|28.817.119
|% -10,00
|
|LOGO
|63,00
|100.867.137
|% -10,00
|
|PNLSN
|33,48
|36.831.132
|% -10,00
|
|GESAN
|207,10
|741.703.291
|% -10,00
|
|EREGL
|40,46
|19.559.495.344
|% -5,73
|
|THYAO
|135,70
|10.414.384.429
|% -6,09
|
|KRDMD
|18,20
|7.916.237.218
|% -8,03
|
|ASELS
|59,30
|6.368.445.209
|% -8,98
|
|AKBNK
|18,17
|4.316.722.999
|% -7,53
|
|EREGL
|40,46
|19.559.495.344
|% -5,73
|
|EKGYO
|8,71
|3.869.357.570
|% -7,54
|
|KRDMD
|18,20
|7.916.237.218
|% -8,03
|
|YKBNK
|10,50
|3.090.608.121
|% -9,79
|
|AKBNK
|18,17
|4.316.722.999
|% -7,53
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7684
|18,7722
|% 0,16
|
|Euro
|19,8147
|19,8342
|% -0,29
|
|Sterlin
|22,3173
|22,4292
|% -0,96
|
|Frank
|20,0237
|20,1444
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9782
|5,0031
|% 0,18
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-18,48
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-9,58
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.530
|7.601
|-25,00
|
|Yarım
|3.647
|3.715
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,09
|-0,25
|
|B. Petrol
|78,03
|78,03
|0,19
|
Seans Raporu
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17:34
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