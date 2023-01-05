***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40'ıncı maddesinin 3'üncü fıkrasının Ç bendi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen satış ve kiralama işlemleri kapsamında 2022 yılı içerisinde, şirketimizin portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak yenilenen kira sözleşmeleri dahil yıllık kira bedeli toplamı 40.506.086 TL (KDV hariç) olan yeni kira sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketimiz tarafından herhangi bir gayrimenkul alım ve satım işlemi yapılmamıştır.Saygılarımızla kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094184BIST