***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.02.2023 14:45
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Proen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin sermayesinin 100.000 TL'den 15.250.000 TL artırılarak 15.350.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin işlemler 07.02.2023 tarihinde tescil edilmek suretiyle tamamlanmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110630
BIST
18:054.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
18:0518,8364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8373
En Düşük
18,7965
18:0520,2074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2537
En Düşük
20,1288
18:051.134,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,10
|Açılış
|: 1.134,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.136,70
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.964,50
|302.370.375
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|100.513.938
|% 9,99
|
|CMBTN
|506,70
|115.481.320
|% 9,98
|
|OYAKC
|24,92
|2.314.635.355
|% 9,97
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 9,96
|
|DOBUR
|48,96
|1.485.600
|% -10,00
|
|EYGYO
|15,84
|28.888.644
|% -10,00
|
|BURCE
|41,76
|6.048.604
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|10.012.701
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|63.894.292
|% -10,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% -9,08
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% -9,95
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% -9,71
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% -5,60
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% -8,45
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% -9,26
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 5,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8238
|18,8364
|% 0,06
|
|Euro
|20,1797
|20,2074
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,6192
|22,7326
|% 0,08
|
|Frank
|20,3469
|20,4695
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0026
|5,0277
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|3,07
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|1,12
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|-9,00
|
|Tam
|7.691
|7.764
|9,00
|
|Yarım
|3.757
|3.799
|4,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.900
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|-0,05
|
Seans Raporu
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