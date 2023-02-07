***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Proen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin sermayesinin 100.000 TL'den 15.250.000 TL artırılarak 15.350.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin işlemler 07.02.2023 tarihinde tescil edilmek suretiyle tamamlanmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110630BIST