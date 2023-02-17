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***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.02.2023 18:11
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından sürdürülmekte olan Pay Geri Alım Programı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun hisse geri alımlarına yönelik 14.02.2023 tarih ve i-SPK.22.7 sayılı karar dikkate alınarak 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar ile sona erdirilmiş ve aynı toplantıda yeni bir Pay Geri Alım Programı başlatılmıştır.
Sonlandırılan Pay Geri Alım Programımıza ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı ‘Geri Alınan Paylar Tebliği'nin ("Tebliğ") "Payları borsada işlem gören ortaklıkların geri alım işlemlerine ilişkin kamuyu aydınlatma yükümlülükleri" başlıklı 12 nci maddesinin 7 nci fıkrası hükümlerine istinaden aşağıda yer alan açıklamalar yapılmaktadır:
Şirketimiz tarafından uygulanmakta olan ve 17.02.2023 tarihi tibariyle sona erdirilen Pay Geri Alım Programı çerçevesinde
- Geri alınan paylar için ödenmiş olan azami bedel pay başına 14,36 Türk Lirası ve ortalama bedel pay başına 5,17 Türk Lirası
- Geri alınan toplam pay sayısı bedelsiz sermaye artırımlarından gelen paylar ile birlikte 6.227.178 adet ve bu payların sermayeye oranı % 2,5740
- Bu geri alımların maliyeti toplam 32.190.066,91 Türk Lirası
olarak gerçekleşmiş olup bu maliyetin tamamı Şirket Özkaynaklarından karşılanmıştır.
Geri Alım Programına ilişkin bilgiler yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.
                
Saygılarımızla kamuya duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114873


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