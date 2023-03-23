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***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.03.2023 15:12
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimize bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak başvuruda bulunan ve Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, bağımsızlık ölçütlerinin tamamını taşıdığı Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi'nce tespit edilen Sayın Hüseyin Emre UZER'in adaylığı konusunda II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru gerçekleştirilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize 22.03.2023 tarih ve E-12233903-110.07.07-35019 sayılı yazı ile ilgili başvuru hakkında uygunluk görüşü bildirilmiştir.
Bu çerçevede, Yönetim Kurulumuzun 23.03.2023 tarihli toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak Şirketimize başvuran ve Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, bağımsızlık ölçütlerini taşıdığı Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi'nce tespit edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından adaylığı konusunda uygun görüş bildirilen Sayın Hüseyin Emre UZER'in 02.04.2023 tarihinde yapılacak şirket olağan genel kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bağımsızlık beyanı açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Saygılarımızla kamuya duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127337


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