***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2023 17:12
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sermayesine %100 oranında sahip olduğu bağlı ortaklığı Proen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'den şirketimize iletilen bilgi doğrultusunda Proen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin Ağrı ili Eleşkirt ilçesinde geliştirmekte olduğu ve tamamlanması akabinde 30 Mwp DC kurulu güce sahip olacak olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi ile ilgili olarak Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye yapmış olduğu başvuru olumlu sonuçlanmış olup başvuru çağrı mektubu almaya hak kazanmıştır. Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından santral inşaat çalışmalarına başlanacak olup, santralin tamamlanmasının ardından üretilen elektriğin şirketimiz portföyünde bulunan Ankamall AVM'nin elektrik ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır. Saygılarımızla kamuya duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190892
BIST
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17:368.035
En Düşük
|Değişim
|: 1,48%
|| 117,38
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
17:3626,7157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0258
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
17:3628,8802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0866
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0743
En Düşük
28,6292
17:361.662,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,40
|Açılış
|: 1.662,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler17:34
|IZENR
|59,40
|3.677.792.767
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|2.080.889.903
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|848.647.506
|% 10,00
|
|ARSAN
|14,08
|132.209.459
|% 10,00
|
|ORGE
|56,65
|232.506.853
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.542.157.749
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,75
|478.370.334
|% -9,95
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|TDGYO
|10,99
|64.869.428
|% -6,86
|
|FZLGY
|21,10
|427.478.767
|% -6,55
|
|THYAO
|254,60
|10.336.922.467
|% 3,92
|
|KOZAL
|29,26
|9.884.259.979
|% 2,81
|
|ASTOR
|142,30
|7.012.502.208
|% -1,18
|
|ISCTR
|21,20
|6.216.638.607
|% 0,66
|
|TUPRS
|142,30
|5.726.943.111
|% 0,85
|
|EKGYO
|8,77
|3.864.482.935
|% 2,10
|
|KOZAL
|29,26
|9.884.259.979
|% 2,81
|
|ISCTR
|21,20
|6.216.638.607
|% 0,66
|
|YKBNK
|16,00
|2.871.460.278
|% 0,63
|
|IHLAS
|1,12
|165.365.614
|% 2,75
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7123
|26,7195
|% 0,11
|
|Euro
|28,8727
|28,8820
|% -0,29
|
|Sterlin
|33,6201
|33,7887
|% -0,23
|
|Frank
|30,0761
|30,2573
|% -0,01
|
|Riyal
|7,1011
|7,1367
|% 0,16
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-2,37
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|10.984
|11.095
|1,00
|
|Yarım
|5.509
|5.569
|1,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.784
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,78
|20,79
|-0,17
|
|B. Petrol
|88,06
|88,06
|1,23
|
Seans Raporu
17:34
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