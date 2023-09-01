***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sermayesine %100 oranında sahip olduğu bağlı ortaklığı Proen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'den şirketimize iletilen bilgi doğrultusunda Proen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin Ağrı ili Eleşkirt ilçesinde geliştirmekte olduğu ve tamamlanması akabinde 30 Mwp DC kurulu güce sahip olacak olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi ile ilgili olarak Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye yapmış olduğu başvuru olumlu sonuçlanmış olup başvuru çağrı mektubu almaya hak kazanmıştır. Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından santral inşaat çalışmalarına başlanacak olup, santralin tamamlanmasının ardından üretilen elektriğin şirketimiz portföyünde bulunan Ankamall AVM'nin elektrik ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır. Saygılarımızla kamuya duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190892BIST