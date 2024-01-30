***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.01.2024 10:08
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul değerleme şirketlerinin seçimi" başlıklı 35. maddesi uyarınca, şirketimiz portföyünde bulunan varlıklar için 2024 yılında TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den, 2024 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. veya Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243479
BIST
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10:568.457
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -14,84
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
|
8.446
En Yüksek
8.514
10:5630,3629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0173
|Açılış
|: 30,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6218
En Düşük
30,2875
10:5632,8957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0040
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3189
En Düşük
32,8386
10:561.989,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,22
|Açılış
|: 1.989,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
|
2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler10:54
|CATES
|88,00
|534.290.786
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|38.651.295
|% 10,00
|
|BAYRK
|42,50
|14.484.043
|% 9,99
|
|PKART
|62,90
|17.626.740
|% 9,97
|
|ORMA
|181,00
|2.674.818
|% 9,96
|
|VAKFN
|5,55
|57.763.361
|% -6,57
|
|ERSU
|22,60
|1.581.571
|% -5,04
|
|ALMAD
|7,40
|19.264.544
|% -4,02
|
|MARKA
|61,50
|5.235.112
|% -3,98
|
|BURVA
|100,90
|11.022.734
|% -3,90
|
|THYAO
|271,50
|1.934.681.456
|% -0,91
|
|EREGL
|43,88
|1.236.740.808
|% 0,37
|
|TARKM
|857,00
|1.227.762.897
|% 4,96
|
|MIATK
|40,58
|909.413.536
|% 6,73
|
|AKBNK
|39,78
|827.102.101
|% 0,30
|
|EKGYO
|10,23
|792.528.889
|% 0,29
|
|ZOREN
|4,65
|199.699.383
|% -1,06
|
|YKBNK
|21,54
|797.139.367
|% 0,94
|
|PETKM
|21,52
|723.611.461
|% 0,28
|
|TSPOR
|1,56
|48.911.762
|% -1,27
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3574
|30,3611
|% 0,05
|
|Euro
|32,8906
|32,9046
|% 0,01
|
|Sterlin
|38,4140
|38,6066
|% -0,10
|
|Frank
|35,1111
|35,3226
|% 0,07
|
|Riyal
|8,0708
|8,1113
|% 0,04
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,19
|23,23
|% 0,66
|
|Platin
|929,55
|930,78
|% 0,66
|
|Paladyum
|983,13
|988,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,91
|81,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,48
|2.038,78
|% 0,66
|