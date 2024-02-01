***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin 2.000.000 TL'den 23.000.000 TL artırılarak 25.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin işlemler tescil edilerek tamamlanmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246186BIST