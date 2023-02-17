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***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

17.02.2023 18:12
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket paylarının geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Yatırımcıların Korunmasını Temin Etmek
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 50.000.000

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 17 Şubat 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı da dikkate alınarak
a)Pay geri alım programının azami 3 ay süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,
b)Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 50.000.000 TL olarak ve geri alınacak azami hisse adedinin ise 1.000.000 adet (1.000.000 TL Nominal) olarak belirlenmesine,
c)Pay geri alım için ayrılacak fonun, Şirketimizin özkaynaklarından karşılanmasına,
d)Gerekli görüldüğü takdirde pay geri alımının yapılması konusunda Şirket Genel Müdürlüğünün yetkilendirilmesine,
e) Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli
özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın yapılacak ilk Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114877


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