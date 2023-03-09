***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Sona ErdirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Yatırımcıların Korunmasını Temin EtmekYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 50.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 09 Mart 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıdaSermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı da dikkate alınarak başlatılan pay geri alım programı 09.03.2023 tarihi itibariyle sona erdirilmiştirUygulanmakta olan Pay Geri Alım Programı kapsamında şirketimiz tarafından pay geri alımı gerçekleştirilmemiştir.Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine Pay Geri Alım Programının sonuçları hakkında bilgi verilecektir.Saygılarımızla kamuya duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122387BIST