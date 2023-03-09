***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
09.03.2023 18:25
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Sona Erdirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Yatırımcıların Korunmasını Temin Etmek
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 50.000.000
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 09 Mart 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı da dikkate alınarak başlatılan pay geri alım programı 09.03.2023 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir
Uygulanmakta olan Pay Geri Alım Programı kapsamında şirketimiz tarafından pay geri alımı gerçekleştirilmemiştir.
Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine Pay Geri Alım Programının sonuçları hakkında bilgi verilecektir.
Saygılarımızla kamuya duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122387
BIST
17:595.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,84
|Açılış
|: 5.458
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|Önceki Kapanış
|: 5.438
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5.503
En Düşük
5.432
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En Yüksek
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|Açılış
|: 19,1700
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|: 19,1800
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En Düşük
18,7511
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|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
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1.118,49
En Düşük
1.101,78
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|73,70
|124.490.392
|% 10,00
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|BASCM
|5,94
|2.004.271
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|56.027.644
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|85.502.966
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,35
|618.132.660
|% -10,00
|
|RODRG
|72,25
|55.299.506
|% -9,97
|
|DOBUR
|51,20
|37.717.373
|% -9,94
|
|OTTO
|95,60
|1.843.436
|% -7,00
|
|VANGD
|7,75
|13.919.028
|% -6,40
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|EREGL
|42,98
|8.047.782.858
|% -0,09
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|DGGYO
|23,56
|5.117.925.791
|% 9,99
|
|SKBNK
|2,62
|745.036.989
|% -2,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9468
|18,9506
|% 0,05
|
|Euro
|20,0723
|20,0798
|% 0,48
|
|Sterlin
|22,5155
|22,6285
|% 0,62
|
|Frank
|20,1498
|20,2712
|% 0,53
|
|Riyal
|5,0325
|5,0577
|% 0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|16,51
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.114
|8,69
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.549
|7.612
|26,00
|
|Yarım
|3.688
|3.725
|13,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.862
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,13
|20,16
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,26
|0,06
|
|B. Petrol
|83,36
|83,36
|0,70
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