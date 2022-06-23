***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.06.2022 11:41
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2022
Kayıtlı Serm 161.280.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 241.920.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYGMI00020 420.000 210.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 Hamiline
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 160.860.000 80.430.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 161.280.000 80.640.000,000 50,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 14.06.2022
İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 63.480.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 17.160.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. Madde
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 10.06.2022
SPK Başvuru Tarihi 27.04.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 10.06.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 16.06.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 15.06.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 22.06.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 241.920.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin tescil işlemleri tamamlanmış olup, yeni sermayemiz Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.06.2022 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
Saygılarımızla kamuya duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038855
BIST