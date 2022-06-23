Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.06.2022 11:41
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bil


***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2022
Kayıtlı Serm 161.280.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 241.920.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYGMI00020 420.000 210.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 Hamiline
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 160.860.000 80.430.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 161.280.000 80.640.000,000 50,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 14.06.2022

İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 63.480.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 17.160.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. Madde
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 10.06.2022
SPK Başvuru Tarihi 27.04.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 10.06.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 16.06.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 15.06.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 22.06.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 241.920.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin tescil işlemleri tamamlanmış olup, yeni sermayemiz Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.06.2022 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
Saygılarımızla kamuya duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038855


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:022.579
Değişim :  0,19% |  4,89
Açılış :  2.576  
Önceki Kapanış :  2.574  
En Yüksek
2.583 En Düşük
2.571
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 45,10 438.507 % 10,00  
LIDFA 13,34 4.291.265 % 9,98  
MAKIM 14,15 284.846.864 % 9,95  
SILVR 21,96 13.051.060 % 8,82  
TKFEN 23,44 592.266.063 % 7,13  
daha fazla
13:02 Alış Satış %  
Dolar 17,3606 17,3680 % 0,16  
Euro 18,2652 18,2874 % -0,23  
Sterlin 21,1410 21,2470 % -0,17  
Frank 17,9033 18,0112 % -0,26  
Riyal 4,6138 4,6369 % 0,24  
daha fazla
13:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.828 1.829 -9,09  
Altın Gr. 1.023 1.023 -0,75  
Cumhuriyet 6.809 6.912 -34,00  
Tam 6.794 6.888 -30,00  
Yarım 3.335 3.369 -15,00  
Çeyrek 1.671 1.684 -7,00  
Gümüş.Ons 21,16 21,20 -0,24  
Gümüş Gr. 11,84 11,86 -0,09  
B. Petrol 110 110 -1,36  
Seans Raporu 13:02
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru