***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2022Kayıtlı Serm 161.280.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 241.920.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREYGMI00020 420.000 210.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 HamilineB Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 160.860.000 80.430.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 161.280.000 80.640.000,000 50,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 14.06.2022İç Kaynakların Detayı :Yedek Akçeler (TL) 63.480.000Geçmiş Yıl Karları (TL) 17.160.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. MaddeAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 10.06.2022SPK Başvuru Tarihi 27.04.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 10.06.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 16.06.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 15.06.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 22.06.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 241.920.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin tescil işlemleri tamamlanmış olup, yeni sermayemiz Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.06.2022 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.Saygılarımızla kamuya duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038855BIST