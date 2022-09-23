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***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.09.2022 14:36
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Saygın Soran Muhasebe Müdürü - Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 18.01.2019 0312 - 541 14 71 ssoran@yenigimatgyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Bağımsız Denetim Kuruluşu: Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.


Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
LEVENT KİRMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Y. K. Başkanı, Y.K. Üyesi, Genel Müdür Grup içi ve grup dışı muhtelif şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı 1.4 A Bağımsız Üye Değil -
OKYAY KEPENEK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Y.K.Başkan Yardımcısı, Y.K. Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Grup içi ve grup dışı muhtelif şirketlerde yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve sorumlu müdürlük 0.78 A Bağımsız Üye Değil -
RECAİ KESİMAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Y. K. Üyesi Grup içi ve grup dışı muhtelif şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği ve sorumlu müdürlük 0 A Bağımsız Üye Değil -
MAHMUT KARABIYIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil Y. K. Üyesi Serbest avukatlık ve grup dışı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği 0 B Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
BURÇİN GÖZLÜKLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir İcrada Görevli Değil Y. K. Üyesi Yeminli Mali Müşavir Evet 0 A
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KRPLS 7,37 189.168.131 % 10,00  
ULKER 21,78 145.065.320 % 10,00  
ULUSE 143,60 12.323.993 % 9,95  
SOKM 22,80 153.152.010 % 9,93  
MEGAP 3,99 98.866.983 % 9,92  
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Altın Gr. 974 974 -10,04  
Cumhuriyet 6.623 6.723 -13,00  
Tam 6.637 6.734 -28,00  
Yarım 3.234 3.289 -12,00  
Çeyrek 1.622 1.643 -7,00  
Gümüş.Ons 18,95 18,98 -0,67  
Gümüş Gr. 11,19 11,21 -0,37  
B. Petrol 87,69 87,69 -2,77  
Seans Raporu 15:42
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