***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Gayrimenkul Yatırım OrtaklığıBağımsız Denetim Kuruluşu: Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş.Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviLEVENT KİRMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Y. K. Başkanı, Y.K. Üyesi, Genel Müdür Grup içi ve grup dışı muhtelif şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı 1.4 A Bağımsız Üye Değil -OKYAY KEPENEK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Y.K.Başkan Yardımcısı, Y.K. Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Grup içi ve grup dışı muhtelif şirketlerde yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve sorumlu müdürlük 0.78 A Bağımsız Üye Değil -RECAİ KESİMAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Y. K. Üyesi Grup içi ve grup dışı muhtelif şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği ve sorumlu müdürlük 0 A Bağımsız Üye Değil -MAHMUT KARABIYIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil Y. K. Üyesi Serbest avukatlık ve grup dışı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği 0 B Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiBURÇİN GÖZLÜKLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir İcrada Görevli Değil Y. K. Üyesi Yeminli Mali Müşavir Evet 0 A Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiLEVENT ARTUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil Y. K. Üyesi Serbest Avukat 0 B Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiHÜSEYİN EMRE UZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 02.04.2023 İcrada Görevli Değil Sermaye Piyasası Koordinatörü Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127337 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması ve Denetim Komitesi ÜyesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSinerji AVM ve Otel Yönetimi A.Ş. Otel İşletmeciliği 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkProfam Gayrimenkul Yönetimi A.Ş. AVM Yönetimi 100000 100000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkProen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Yenilenebilir Enerji Yatırımları 15350000 15350000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139583BIST