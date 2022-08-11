***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/08/2022Karar Sayısı25Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUNSERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIŞirketimizin 11.08.2022 tarih ve 25 sayılı yönetim kurulu kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunana) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2022-30.06.2022 faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,b) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlarının konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.SaygılarımızlaYENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Levent Kirman Saygın SoranYönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Finansal Raporlamadan Sorumlu YöneticiBurçin Gözlüklü Levent Artuk Av. Şebnem ErgünYönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu ÜyesiDenetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054843BIST