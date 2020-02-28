***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:04
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822461
BIST
13:39105.758
En Yüksek
|Değişim
|: -4,22%
|| -4.660,08
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
13:396,2228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0224
|Açılış
|: 6,2490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
13:396,8715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0498
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
13:39326,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,15
|Açılış
|: 326,07
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,76
|19.746.325
|% 11,24
|
|HUBVC
|25,70
|12.278.626
|% 11,10
|
|MEMSA
|0,37
|982.986
|% 8,82
|
|NIBAS
|7,00
|27.133
|% 7,69
|
|AKSEN
|3,77
|14.964.377
|% 7,41
|
|AVGYO
|1,50
|23.068.374
|% -12,28
|
|BUCIM
|3,40
|1.012.347
|% -11,46
|
|DMSAS
|3,62
|4.551.217
|% -10,84
|
|YESIL
|11,33
|4.029.325
|% -10,65
|
|IDGYO
|2,89
|831.826
|% -10,53
|
|THYAO
|11,44
|749.415.561
|% -5,84
|
|ASELS
|27,06
|581.938.794
|% -3,29
|
|GARAN
|9,47
|207.792.531
|% -7,07
|
|YKBNK
|2,30
|149.050.477
|% -6,12
|
|PETKM
|3,60
|145.559.565
|% -3,74
|
|EKGYO
|1,37
|127.977.601
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,21
|108.667.247
|% -6,20
|
|ODAS
|1,92
|132.144.843
|% -5,88
|
|THYAO
|11,44
|749.415.561
|% -5,84
|
|YKBNK
|2,30
|149.050.477
|% -6,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0168
|8,0570
|% 0,58
|
|Frank
|6,4394
|6,4782
|% 1,06
|
|Riyal
|1,6569
|1,6652
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.627
|-10,00
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,69
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-7,80
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-3,77
|
|Çeyrek
|523
|535
|-1,89
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,26
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,03
|50,03
|-1,70
|