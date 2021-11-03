***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:00
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974201
BIST
15:121.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,30
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
15:129,7274
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1250
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
15:1211,2819
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1586
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
15:12556,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 4,27
|Açılış
|: 555,97
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler15:12
|IHAAS
|5,06
|27.462.932
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|77.242.316
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|103.411.368
|% 9,71
|
|PRKAB
|24,54
|169.736.219
|% 9,26
|
|DOBUR
|70,25
|41.789.989
|% 9,08
|
|NUGYO
|11,38
|32.208.337
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|102.382.969
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.009.448
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.351.683
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.062.842
|% -9,81
|
|GARAN
|10,18
|3.116.120.117
|% 0,20
|
|THYAO
|15,46
|1.599.220.127
|% -0,19
|
|SISE
|8,75
|1.022.039.311
|% 1,51
|
|FROTO
|199,30
|966.193.283
|% 3,21
|
|TSPOR
|5,04
|902.825.873
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,97
|742.910.082
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,83
|883.976.253
|% 0,00
|
|GARAN
|10,18
|3.116.120.117
|% 0,20
|
|TSKB
|1,39
|295.111.518
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,04
|902.825.873
|% -6,15
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7225
|9,7274
|% 1,30
|
|Euro
|11,2558
|11,2819
|% 1,43
|
|Sterlin
|13,1953
|13,2614
|% 1,23
|
|Frank
|10,5884
|10,6522
|% 1,26
|
|Riyal
|2,5762
|2,5891
|% 0,94
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-3,52
|
|Altın Gr.
|556
|556
|3,63
|
|Cumhuriyet
|3.670
|3.726
|40,00
|
|Tam
|3.657
|3.749
|41,96
|
|Yarım
|1.767
|1.813
|20,29
|
|Çeyrek
|886
|907
|10,15
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|-1,72
|