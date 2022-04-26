***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 16:55
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023865
BIST
16:552.440
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -42,72
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.435
16:5514,8101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0424
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
16:5515,8049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0288
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7867
16:55907,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,76
|Açılış
|: 907,69
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler16:53
|ACSEL
|43,12
|68.366.298
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|28.918.909
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,83
|4.355.047
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,80
|38.110.580
|% -8,66
|
|GSDDE
|4,06
|37.570.761
|% -7,94
|
|TSPOR
|5,96
|225.377.459
|% -7,74
|
|KGYO
|4,75
|21.139.704
|% -7,41
|
|THYAO
|39,50
|5.755.864.197
|% -0,25
|
|KRDMD
|14,96
|2.600.186.261
|% -0,66
|
|GARAN
|14,97
|1.788.493.844
|% 0,00
|
|SISE
|17,74
|1.562.799.137
|% -1,06
|
|TUPRS
|246,80
|1.539.611.492
|% -4,86
|
|EKGYO
|2,66
|1.133.129.411
|% -3,62
|
|YKBNK
|4,97
|1.342.364.564
|% -3,12
|
|ODAS
|2,45
|582.303.453
|% -1,21
|
|TSKB
|1,93
|334.000.825
|% -3,02
|
|KRDMD
|14,96
|2.600.186.261
|% -0,66
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8022
|14,8056
|% 0,26
|
|Euro
|15,7952
|15,8028
|% -0,20
|
|Sterlin
|18,7240
|18,8179
|% -0,27
|
|Frank
|15,3959
|15,4886
|% 0,37
|
|Riyal
|3,9351
|3,9548
|% 0,17
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|7,55
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,19
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.016
|6.166
|36,96
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|17,88
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|8,94
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,21
|
Seans Raporu
16:53
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17:09TSPOR
Yüzde -7.74 oranında düşüşle 5.96 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 222, 078 adet işlem
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17:05XU100
Endeks 2, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 9 altında . İşlem hacmi 36, 939.00 milyon TL de