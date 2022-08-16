***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 15:47
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055904
BIST
15:402.775
En Yüksek
|Değişim
|: -2,87%
|| -82,00
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
15:4017,9674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,0530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
15:4018,2308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0231
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
15:401.024,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,17
|Açılış
|: 1.024,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler15:40
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|INTEM
|88,00
|10.348.335
|% 9,79
|
|BRKO
|1,95
|1.152.081
|% 9,55
|
|CMBTN
|260,80
|43.126.142
|% 8,53
|
|AGHOL
|73,85
|349.967.973
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|175.543.232
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.875.838
|% -9,94
|
|GSRAY
|6,08
|352.499.217
|% -8,43
|
|ATEKS
|44,48
|22.301.824
|% -7,68
|
|THYAO
|62,90
|4.700.366.729
|% -1,10
|
|TUPRS
|293,40
|3.581.766.056
|% 2,05
|
|YKBNK
|5,32
|1.775.803.399
|% -2,92
|
|AKBNK
|10,04
|1.649.155.610
|% -1,76
|
|KARSN
|7,43
|1.464.816.100
|% 3,77
|
|YKBNK
|5,32
|1.775.803.399
|% -2,92
|
|EKGYO
|3,47
|1.003.611.454
|% -1,42
|
|TSKB
|3,70
|968.629.774
|% 5,41
|
|KARSN
|7,43
|1.464.816.100
|% 3,77
|
|ZOREN
|2,66
|465.476.910
|% 0,76
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9646
|17,9674
|% 0,05
|
|Euro
|18,2241
|18,2308
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,5586
|21,6668
|% -0,14
|
|Frank
|18,8291
|18,9425
|% -0,40
|
|Riyal
|4,7710
|4,7949
|% 0,04
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,46
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|6.855
|6.959
|-5,00
|
|Tam
|6.894
|6.944
|-12,00
|
|Yarım
|3.359
|3.395
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,95
|20,00
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,15
|
|B. Petrol
|95,30
|95,30
|0,20
|