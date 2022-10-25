***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 11:28
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073878
BIST
12:433.992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 14,92
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
12:4318,6111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
12:4318,3738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0421
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
12:43982,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,50
|Açılış
|: 982,83
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,15
BIST En Aktif Hisseler12:41
|TSPOR
|4,95
|274.368.202
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|22.697.851
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|25.524.953
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.249.733
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|2.013.325
|% 10,00
|
|GESAN
|142,20
|539.699.567
|% -10,00
|
|YEOTK
|47,88
|87.523.297
|% -10,00
|
|PENTA
|63,80
|62.199.105
|% -9,95
|
|CONSE
|7,38
|214.718.000
|% -9,89
|
|SMRTG
|64,55
|164.567.052
|% -8,89
|
|GESAN
|142,20
|539.699.567
|% -10,00
|
|KONTR
|88,05
|395.008.235
|% 0,23
|
|BASGZ
|16,26
|332.248.431
|% -4,41
|
|CONSE
|7,38
|214.718.000
|% -9,89
|
|BERA
|23,58
|190.104.401
|% -4,30
|
|MOBTL
|3,42
|113.872.483
|% 6,54
|
|CONSE
|7,38
|214.718.000
|% -9,89
|
|IHLGM
|0,93
|24.258.302
|% -1,06
|
|ARDYZ
|7,83
|168.261.784
|% 1,03
|
|BASGZ
|16,26
|332.248.431
|% -4,41
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6035
|18,6119
|% 0,16
|
|Euro
|18,3672
|18,3783
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,0204
|21,1258
|% 0,50
|
|Frank
|18,4918
|18,6032
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9349
|4,9597
|% 0,05
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|-7,78
|
|Altın Gr.
|983
|984
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|6.601
|6.701
|-37,00
|
|Tam
|6.633
|6.716
|-53,00
|
|Yarım
|3.232
|3.281
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,89
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,21
|90,21
|-1,00
|