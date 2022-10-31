***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 14:42
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075270
BIST
14:283.943
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 63,88
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
14:2818,6226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0421
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
14:2818,4983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0383
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
14:28982,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,32
|Açılış
|: 982,40
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler14:26
|AKCNS
|44,00
|99.948.659
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|KONYA
|2.406,00
|145.275.964
|% 9,99
|
|VKING
|14,86
|6.457.845
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|261.578.027
|% 9,98
|
|AGYO
|5,50
|56.282.686
|% -9,98
|
|METRO
|1,52
|111.774.489
|% -7,88
|
|DOBUR
|51,90
|12.465.689
|% -7,49
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|TUREX
|16,91
|31.480.278
|% -6,42
|
|THYAO
|98,85
|3.529.016.862
|% 1,96
|
|SASA
|118,20
|1.916.453.454
|% 8,14
|
|AKBNK
|14,47
|1.736.803.920
|% -1,43
|
|YKBNK
|8,92
|1.409.348.252
|% 0,45
|
|TUPRS
|373,30
|1.346.434.884
|% 2,11
|
|EKGYO
|4,39
|928.016.378
|% -0,68
|
|YKBNK
|8,92
|1.409.348.252
|% 0,45
|
|ISCTR
|9,07
|1.149.848.976
|% 0,22
|
|SKBNK
|2,04
|249.940.942
|% -0,49
|
|AKBNK
|14,47
|1.736.803.920
|% -1,43
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6111
|18,6205
|% 0,22
|
|Euro
|18,4855
|18,4938
|% -0,23
|
|Sterlin
|21,4396
|21,5472
|% -0,36
|
|Frank
|18,5356
|18,6473
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,22
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-4,07
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|6.575
|6.676
|10,00
|
|Tam
|6.608
|6.663
|-73,00
|
|Yarım
|3.220
|3.255
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.626
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,45
|92,45
|-1,32
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 67, 66 artarak (% 1.61 ) 4, 280
-
14:40XU100
Endeks 3, 942 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 37, 215.00 milyon TL de
-
14:40EDIP
Yüzde 7.00 oranında artışla 4.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 746, 546 adet işlem
-
14:39QUAGR
Yüzde 4.81 oranında artışla 50.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 630, 087 adet işlem
-
14:38TMSN
Yüzde 6.92 oranında artışla 74.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 666, 880 adet işlem