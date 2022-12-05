***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.12.2022 10:03
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084176
BIST
11:204.892
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -71,39
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.884
11:2018,6420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
11:2019,6672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0379
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
11:201.078,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,03
|Açılış
|: 1.078,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler11:20
|GLCVY
|31,68
|51.855.087
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|270.412.296
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|78.042.940
|% 9,98
|
|UZERB
|147,70
|743.079
|% 9,98
|
|PRKME
|20,20
|91.892.414
|% -9,98
|
|YESIL
|4,44
|7.449.654
|% -9,94
|
|SASA
|108,10
|515.481.958
|% -9,92
|
|MIATK
|117,90
|38.758.693
|% -9,59
|
|PRDGS
|12,86
|40.386.648
|% -9,12
|
|THYAO
|128,30
|3.615.453.564
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,10
|2.074.845.214
|% 2,30
|
|EREGL
|40,68
|1.623.783.199
|% -1,79
|
|KOZAL
|384,50
|1.108.100.688
|% -1,91
|
|TUPRS
|477,80
|1.088.299.406
|% -0,69
|
|EKGYO
|7,16
|994.516.064
|% 0,28
|
|KRDMD
|15,10
|2.074.845.214
|% 2,30
|
|ADESE
|1,79
|198.901.285
|% 5,92
|
|SKBNK
|2,67
|210.983.341
|% -0,74
|
|ISCTR
|10,25
|684.039.236
|% -1,82
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6337
|18,6420
|% 0,04
|
|Euro
|19,6555
|19,6672
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,8041
|22,9185
|% -0,07
|
|Frank
|19,8297
|19,9492
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9437
|4,9685
|% 0,03
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|0,61
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|0,83
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.206
|7.267
|-7,00
|
|Yarım
|3.495
|3.553
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.776
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,02
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,79
|13,80
|-0,07
|
|B. Petrol
|85,66
|85,66
|0,09
|