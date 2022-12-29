***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2022 10:03
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091073
BIST
11:185.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 35,70
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.383
En Düşük
5.332
11:1818,7214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
11:1819,9635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1069
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9635
En Düşük
19,8499
11:181.088,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,10
|Açılış
|: 1.088,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler11:16
|TERA
|17,71
|648.593
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|SAMAT
|17,57
|24.265.261
|% 9,95
|
|RYGYO
|14,25
|78.732.713
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|KOZAL
|540,10
|1.647.330.118
|% -9,49
|
|ULUFA
|11,74
|43.576.792
|% -8,28
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|PLTUR
|16,33
|618.041.897
|% -5,93
|
|THYAO
|141,00
|1.722.153.517
|% 0,64
|
|ENKAI
|33,52
|1.689.110.944
|% 5,14
|
|KOZAL
|540,10
|1.647.330.118
|% -9,49
|
|PETKM
|19,49
|1.114.010.154
|% 2,36
|
|ASELS
|59,30
|1.073.626.315
|% 1,54
|
|EKGYO
|8,35
|1.059.053.396
|% 2,33
|
|YKBNK
|11,89
|772.144.431
|% 2,59
|
|PETKM
|19,49
|1.114.010.154
|% 2,36
|
|ENKAI
|33,52
|1.689.110.944
|% 5,14
|
|TSKB
|4,34
|200.190.504
|% 1,88
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7175
|18,7240
|% 0,07
|
|Euro
|19,9325
|19,9582
|% 0,51
|
|Sterlin
|22,4775
|22,5903
|% 0,25
|
|Frank
|20,1319
|20,2531
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9630
|4,9879
|% 0,02
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|4,39
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.088
|1,78
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.342
|7.399
|9,00
|
|Yarım
|3.556
|3.620
|2,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.810
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,22
|0,07
|
|B. Petrol
|82,81
|82,81
|-1,18
|
Seans Raporu
11:16
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11:31SAMAT
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