***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 10:05
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099216
BIST
12:535.163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -7,88
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
12:5318,7778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
12:5320,1782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0293
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
12:531.133,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,08
|Açılış
|: 1.133,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler12:51
|EUHOL
|2,32
|61.320.972
|% 11,54
|
|SDTTR
|51,50
|3.278.130
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.258.925
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|100.767.524
|% 9,98
|
|HKTM
|74,55
|61.735.467
|% 9,96
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|MARTI
|4,13
|188.181.330
|% -9,83
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,34
|271.005.653
|% -8,95
|
|POLTK
|1.965,00
|37.116.188
|% -8,40
|
|THYAO
|137,10
|3.387.614.788
|% -0,94
|
|ASELS
|60,35
|3.362.767.937
|% 2,12
|
|EREGL
|39,94
|3.086.324.008
|% 0,30
|
|KRDMD
|18,90
|2.573.780.149
|% 0,59
|
|EKGYO
|8,90
|2.235.409.346
|% 1,95
|
|EKGYO
|8,90
|2.235.409.346
|% 1,95
|
|KRDMD
|18,90
|2.573.780.149
|% 0,59
|
|YKBNK
|10,03
|1.290.308.083
|% -0,89
|
|KATMR
|2,34
|271.005.653
|% -8,95
|
|SKBNK
|2,85
|264.402.902
|% 0,35
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7748
|18,7792
|% 0,05
|
|Euro
|20,1726
|20,1792
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,7666
|22,8808
|% -0,10
|
|Frank
|20,3144
|20,4368
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9857
|5,0107
|% 0,10
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|4,92
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.133
|3,57
|
|Cumhuriyet
|7.628
|7.744
|-16,00
|
|Tam
|7.664
|7.717
|9,00
|
|Yarım
|3.723
|3.775
|4,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,29
|0,02
|
|B. Petrol
|79,75
|79,75
|0,10
|