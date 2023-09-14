***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2023 12:57
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194916
BIST
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14:207.907
En Düşük
|Değişim
|: -1,33%
|| -106,42
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.869
En Yüksek
8.047
14:2026,9641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0284
|Açılış
|: 26,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
14:2028,9818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0624
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,8048
14:201.653,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,66
|Açılış
|: 1.653,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler14:20
|ELITE
|39,60
|39.721.612
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|28.680.163
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|906.219
|% 10,00
|
|BANVT
|114,50
|90.006.804
|% 9,99
|
|INGRM
|667,20
|121.349.428
|% 9,99
|
|ASUZU
|254,80
|755.220.589
|% -10,00
|
|EMKEL
|37,52
|100.221.405
|% -9,98
|
|TDGYO
|12,01
|19.628.850
|% -9,97
|
|BYDNR
|44,62
|42.340.268
|% -9,97
|
|AYES
|26,90
|355.192
|% -9,97
|
|SASA
|48,82
|6.057.578.783
|% -1,77
|
|SISE
|55,35
|3.962.776.612
|% 0,18
|
|ISCTR
|21,26
|3.379.423.947
|% -1,30
|
|ENKAI
|38,06
|3.365.525.251
|% 3,03
|
|THYAO
|229,60
|3.061.335.667
|% -0,91
|
|KATMR
|1,98
|328.770.644
|% -4,81
|
|ISCTR
|21,26
|3.379.423.947
|% -1,30
|
|ZOREN
|4,70
|632.714.226
|% -2,29
|
|SASA
|48,82
|6.057.578.783
|% -1,77
|
|SKBNK
|5,32
|681.557.670
|% -3,27
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9375
|26,9641
|% 0,11
|
|Euro
|28,9725
|28,9818
|% 0,22
|
|Sterlin
|33,5094
|33,6775
|% -0,11
|
|Frank
|30,0456
|30,2266
|% 0,07
|
|Riyal
|7,1626
|7,1985
|% 0,03
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-0,05
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.654
|0,67
|
|Cumhuriyet
|11.232
|11.401
|-51,00
|
|Tam
|10.999
|11.077
|-28,00
|
|Yarım
|5.517
|5.561
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.781
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,64
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|19,60
|19,62
|-0,17
|
|B. Petrol
|93,04
|93,04
|1,16
|
Seans Raporu
14:20
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14:35LINK
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14:34DESA
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14:33LIDFA
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14:31XU100
Endeks 7, 899 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 44 altında . İşlem hacmi 72, 015.00 milyon TL de
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14:31TDGYO
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 12.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 605, 366 adet işlem