***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.09.2023 10:16
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197239
BIST
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13:158.362
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 57,02
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.291
En Yüksek
8.387
13:1527,2529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0471
|Açılış
|: 27,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
13:1528,9080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0653
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
13:151.675,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,14
|Açılış
|: 1.675,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.672,18
BIST En Aktif Hisseler13:15
|SAYAS
|126,50
|669.272.955
|% 10,00
|
|MERCN
|50,95
|58.994.269
|% 10,00
|
|GOZDE
|32,12
|124.296.897
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|78.438.529
|% 10,00
|
|YONGA
|55,00
|879.116
|% 10,00
|
|TUCLK
|80,30
|88.201.725
|% -9,98
|
|SNPAM
|48,00
|2.383.506
|% -7,60
|
|KSTUR
|827,40
|1.682.104
|% -7,29
|
|KNFRT
|22,96
|103.388.631
|% -7,27
|
|ADESE
|2,57
|311.788.467
|% -5,17
|
|TUPRS
|171,60
|7.001.381.653
|% 3,37
|
|THYAO
|233,70
|6.744.733.789
|% 0,52
|
|ISCTR
|25,92
|3.719.011.391
|% 3,02
|
|KRDMD
|29,94
|3.096.964.661
|% -1,06
|
|KONTR
|330,40
|2.585.048.272
|% -1,84
|
|ZOREN
|5,35
|1.953.478.927
|% 5,52
|
|KATMR
|2,41
|597.834.068
|% -2,82
|
|SKBNK
|6,50
|1.410.828.976
|% 9,98
|
|ISCTR
|25,92
|3.719.011.391
|% 3,02
|
|EKGYO
|8,14
|1.023.223.315
|% -0,49
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2486
|27,2529
|% 0,17
|
|Euro
|28,8968
|28,9080
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,0954
|33,2614
|% -0,09
|
|Frank
|29,7411
|29,9202
|% 0,09
|
|Riyal
|7,2462
|7,2826
|% 0,19
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-3,47
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|11.350
|11.522
|-25,00
|
|Tam
|11.116
|11.185
|-13,00
|
|Yarım
|5.575
|5.616
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.779
|2.808
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,17
|20,20
|-0,05
|
|B. Petrol
|91,06
|91,06
|-0,82
|