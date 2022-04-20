***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
20.04.2022 09:06
***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022210
BIST
11:502.514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -5,43
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
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2.531
En Düşük
2.502
11:5014,6708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0207
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
11:5015,9123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0963
|Açılış
|: 15,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
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15,9123
En Düşük
15,8030
11:50917,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,91
|Açılış
|: 917,31
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|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler11:48
|DAGHL
|20,90
|5.978.905
|% 8,35
|
|NATEN
|67,80
|80.475.824
|% 7,53
|
|SMART
|5,75
|9.271.696
|% 6,09
|
|MANAS
|26,36
|38.385.479
|% 5,86
|
|ESEN
|38,42
|135.117.058
|% 5,49
|
|ASUZU
|88,00
|19.065.159
|% -5,58
|
|DOBUR
|46,10
|3.096.775
|% -5,57
|
|KAPLM
|52,85
|3.944.349
|% -5,37
|
|ISGYO
|10,51
|47.442.580
|% -5,06
|
|PEGYO
|1,39
|26.011.703
|% -4,79
|
|THYAO
|38,94
|2.410.712.402
|% 0,46
|
|GARAN
|14,15
|859.053.346
|% -0,21
|
|PETKM
|10,48
|819.464.206
|% 1,95
|
|EREGL
|35,74
|714.335.564
|% -0,39
|
|KRDMD
|16,32
|706.539.098
|% -0,49
|
|ODAS
|2,57
|495.571.646
|% 1,58
|
|YKBNK
|5,24
|640.089.962
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,88
|302.870.874
|% -0,69
|
|ZOREN
|2,24
|227.735.994
|% 2,75
|
|PETKM
|10,48
|819.464.206
|% 1,95
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6624
|14,6698
|% 0,13
|
|Euro
|15,8917
|15,9183
|% 0,65
|
|Sterlin
|19,0548
|19,1503
|% 0,36
|
|Frank
|15,4098
|15,5026
|% 0,58
|
|Riyal
|3,8998
|3,9193
|% 0,13
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-3,23
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|-0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,85
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