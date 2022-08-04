***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.08.2022 14:43
***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051808
BIST
15:442.731
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 46,75
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
15:4417,9683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0412
|Açılış
|: 18,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
15:4418,3483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1062
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
15:441.030,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 12,68
|Açılış
|: 1.030,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler15:42
|DARDL
|4,29
|268.548.218
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|59.622.057
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.684.303
|% 9,99
|
|OBASE
|12,70
|1.064.590
|% 9,96
|
|EMNIS
|37,52
|574.099
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|77.572.021
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|SRVGY
|97,70
|72.096.794
|% -9,03
|
|KZBGY
|47,10
|115.819.815
|% -8,99
|
|THYAO
|55,85
|3.741.540.969
|% 1,55
|
|HEKTS
|38,10
|2.298.106.694
|% 7,26
|
|SISE
|23,78
|1.622.425.931
|% 2,15
|
|KARSN
|7,50
|1.328.567.441
|% 6,08
|
|SASA
|51,10
|1.037.855.549
|% 2,53
|
|TSKB
|2,93
|810.484.728
|% 2,09
|
|EKGYO
|3,24
|750.821.471
|% 2,53
|
|YKBNK
|5,06
|995.446.751
|% 2,85
|
|KARSN
|7,50
|1.328.567.441
|% 6,08
|
|SKBNK
|2,01
|299.198.598
|% 9,84
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9600
|17,9685
|% 0,23
|
|Euro
|18,3265
|18,3527
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,6879
|21,7966
|% -0,10
|
|Frank
|18,6714
|18,7839
|% 0,46
|
|Riyal
|4,7664
|4,7903
|% 0,29
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|17,09
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|12,68
|
|Cumhuriyet
|6.862
|6.965
|73,00
|
|Tam
|6.901
|6.950
|47,00
|
|Yarım
|3.363
|3.398
|23,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.698
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,14
|
|B. Petrol
|96,57
|96,57
|-0,21
|
Seans Raporu
15:42
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-
15:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 18 artarak (% 1.74 ) 2, 411
-
15:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, DURDO, BEYAZ, SKBNK, OBASE, EMNIS, DARDL, DGGYO, KLMSN, YEOTK
-
15:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, SNGYO, BRKO
-
15:57
YEOTK, AKFGY, HEKTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:57
SNKRN, KZBGY, BRMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında