***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.08.2022 13:37
***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052269
BIST
13:402.724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
13:4017,9652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0557
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
13:4018,3874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
13:401.031,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,51
|Açılış
|: 1.031,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler13:38
|OBASE
|13,97
|4.930.250
|% 10,00
|
|RODRG
|23,38
|5.460.436
|% 9,97
|
|YUNSA
|39,48
|34.686.348
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|66.957.327
|% 9,95
|
|MEPET
|3,43
|17.685.146
|% 9,94
|
|ASUZU
|297,00
|88.772.760
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|11.518.233
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,80
|19.320.356
|% -8,12
|
|AKSUE
|32,56
|15.537.936
|% -5,73
|
|KRPLS
|7,81
|668.123.179
|% -5,45
|
|THYAO
|55,75
|1.925.384.474
|% 0,81
|
|SISE
|23,62
|889.102.348
|% -0,59
|
|ASELS
|23,64
|752.733.959
|% 1,11
|
|SASA
|49,58
|716.868.198
|% -0,94
|
|KRDMD
|10,95
|688.249.757
|% -3,01
|
|SKBNK
|2,18
|471.729.384
|% 8,46
|
|TSKB
|3,16
|578.664.323
|% 1,61
|
|ODAS
|4,29
|680.696.834
|% 4,13
|
|DOHOL
|4,11
|648.732.925
|% 2,75
|
|ZOREN
|2,42
|298.442.871
|% 2,54
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9539
|17,9664
|% 0,32
|
|Euro
|18,3710
|18,3893
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,7142
|21,8231
|% -0,02
|
|Frank
|18,7477
|18,8607
|% 0,35
|
|Riyal
|4,7649
|4,7888
|% 0,25
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-5,97
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.032
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|3,00
|
|Tam
|6.905
|6.957
|-33,00
|
|Yarım
|3.364
|3.401
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,02
|20,05
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,03
|
|B. Petrol
|94,25
|94,25
|0,13
|