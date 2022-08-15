***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.08.2022 14:27
***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055401
BIST
17:142.857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -7,47
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
17:1417,9649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0328
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
17:1418,3166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0843
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
17:141.026,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -12,93
|Açılış
|: 1.026,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler17:12
|CMBTN
|240,30
|5.879.180
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|267.573.052
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|73.239.253
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|546.681.059
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|80.255.047
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,97
|19.808.368
|% -6,13
|
|DEVA
|33,58
|90.339.045
|% -5,09
|
|SMRTG
|32,30
|106.456.191
|% -5,06
|
|THYAO
|63,55
|4.378.827.374
|% 1,84
|
|GSRAY
|6,89
|1.609.229.423
|% 4,71
|
|AKBNK
|10,22
|1.585.269.135
|% 2,20
|
|ODAS
|4,40
|1.529.583.414
|% 8,91
|
|YKBNK
|5,46
|1.322.109.101
|% 0,37
|
|ODAS
|4,40
|1.529.583.414
|% 8,91
|
|EKGYO
|3,54
|1.196.947.180
|% 0,00
|
|GSRAY
|6,89
|1.609.229.423
|% 4,71
|
|YKBNK
|5,46
|1.322.109.101
|% 0,37
|
|DOHOL
|4,44
|957.017.952
|% -4,10
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9596
|17,9643
|% 0,18
|
|Euro
|18,3030
|18,3184
|% -0,45
|
|Sterlin
|21,6412
|21,7497
|% -0,25
|
|Frank
|18,9505
|19,0647
|% -0,11
|
|Riyal
|4,7688
|4,7928
|% 0,16
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-25,52
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-12,52
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.893
|6.947
|-45,00
|
|Yarım
|3.359
|3.396
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.698
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,17
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,69
|-0,34
|
|B. Petrol
|93,49
|93,49
|-4,66
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:26TIRE
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 19.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 057, 796 adet işlem
-
17:24XU100
Endeks 2, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 33, 773.00 milyon TL de
-
17:23OLMK
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 11.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 016, 549 adet işlem
-
17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, TUPRS, KOZAA
-
17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 05 kaybederek (% -0.44 ) 2, 522