***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.10.2022 09:12
***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kamil Engin Yeşil tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071944
BIST
12:563.613
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 60,05
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
12:5618,5883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0480
|Açılış
|: 18,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5911
En Düşük
18,5217
12:5618,1008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0449
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
12:56988,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,74
|Açılış
|: 988,66
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler12:54
|PENTA
|440,00
|13.888.160
|% 10,00
|
|CONSE
|6,18
|322.128.702
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|60.697.016
|% 9,94
|
|MOBTL
|2,87
|142.922.550
|% 9,13
|
|BTCIM
|36,28
|14.626.876
|% 8,95
|
|ROYAL
|5,13
|25.306
|% -5,70
|
|TKFEN
|31,38
|692.155.629
|% -5,42
|
|DURDO
|32,56
|9.503.010
|% -3,61
|
|SEKFK
|10,06
|8.671.975
|% -3,45
|
|SILVR
|25,94
|8.394.067
|% -3,14
|
|THYAO
|89,40
|2.510.678.081
|% 1,59
|
|AKBNK
|13,44
|1.474.106.853
|% 3,31
|
|YKBNK
|8,71
|1.430.232.006
|% 4,06
|
|ISCTR
|8,45
|1.375.923.769
|% 2,80
|
|SASA
|86,65
|1.234.829.200
|% -0,86
|
|EKGYO
|4,20
|702.437.199
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,71
|1.430.232.006
|% 4,06
|
|ISCTR
|8,45
|1.375.923.769
|% 2,80
|
|AKBNK
|13,44
|1.474.106.853
|% 3,31
|
|ODAS
|8,53
|689.172.211
|% 4,79
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5807
|18,5883
|% 0,26
|
|Euro
|18,0990
|18,1070
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,8485
|20,9530
|% -0,58
|
|Frank
|18,4574
|18,5686
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9315
|4,9562
|% 0,13
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|-10,82
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-5,91
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|0,00
|
|Tam
|6.675
|6.735
|-55,00
|
|Yarım
|3.252
|3.289
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.644
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,81
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|93,92
|93,92
|-0,65
|