***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.10.2022 15:16
***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072860
BIST
17:243.875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 33,93
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
17:2418,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
17:2418,2251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1037
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
17:24977,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -9,51
|Açılış
|: 977,97
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler17:24
|GESAN
|149,60
|548.267.028
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|420.202.849
|% 10,00
|
|SMRTG
|125,50
|301.637.727
|% 9,99
|
|BARMA
|80,90
|180.030.049
|% 9,99
|
|PENTA
|585,60
|28.472.369
|% 9,99
|
|GLBMD
|10,99
|19.698.888
|% -8,11
|
|ODAS
|7,80
|5.173.371.160
|% -6,81
|
|KIMMR
|6,74
|7.870.762
|% -6,65
|
|AKFGY
|4,15
|323.005.087
|% -6,32
|
|PEGYO
|2,45
|36.661.659
|% -5,04
|
|THYAO
|97,50
|5.584.557.197
|% 0,26
|
|ODAS
|7,80
|5.173.371.160
|% -6,81
|
|YKBNK
|9,61
|4.998.196.233
|% 2,34
|
|AKBNK
|15,41
|4.811.933.652
|% 2,12
|
|ISCTR
|9,92
|3.874.817.890
|% 4,75
|
|ODAS
|7,80
|5.173.371.160
|% -6,81
|
|YKBNK
|9,61
|4.998.196.233
|% 2,34
|
|EKGYO
|4,39
|1.881.875.097
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,92
|3.874.817.890
|% 4,75
|
|AKBNK
|15,41
|4.811.933.652
|% 2,12
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5890
|18,5919
|% 0,04
|
|Euro
|18,2166
|18,2251
|% -0,57
|
|Sterlin
|20,8607
|20,9653
|% -0,58
|
|Frank
|18,4613
|18,5725
|% -0,87
|
|Riyal
|4,9337
|4,9585
|% -0,02
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|-15,67
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-9,49
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.651
|6.742
|-22,00
|
|Yarım
|3.241
|3.296
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.649
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,54
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,14
|
|B. Petrol
|91,39
|91,39
|1,36
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:39TRCAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 20.72 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 603, 385 adet işlem
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17:38VERTU
Yüzde 6.97 oranında artışla 33.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 889, 105 adet işlem
-
17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, VESTL, HEKTS
-
17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 43 artarak (% 0.69 ) 3, 432
-
17:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YEOTK, SMRTG, IHGZT, PKENT, MZHLD, EPLAS, ESEN, GESAN, BRMEN, PENTA