***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.10.2022 16:58
***YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073305
BIST
16:543.924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 22,91
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.934
En Düşük
3.888
16:5418,5979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0089
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
16:5418,2542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0461
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
17,9901
16:54980,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,15
|Açılış
|: 980,43
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
981,28
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler16:54
|SMRTG
|75,90
|553.481.952
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|114.517.089
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.395.597
|% 10,00
|
|CELHA
|20,68
|39.640.170
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|66.709.642
|% 10,00
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|ETILR
|8,82
|82.863.178
|% -4,96
|
|NTGAZ
|29,00
|94.681.518
|% -4,16
|
|ULUFA
|4,38
|22.199.299
|% -3,74
|
|HEKTS
|28,96
|913.440.002
|% -3,53
|
|THYAO
|97,75
|4.603.220.458
|% -1,31
|
|EKGYO
|4,67
|2.683.842.061
|% 3,78
|
|SISE
|31,52
|2.613.934.418
|% 0,51
|
|TUPRS
|372,10
|2.295.354.846
|% 1,06
|
|YKBNK
|9,60
|2.100.186.889
|% -0,93
|
|EKGYO
|4,67
|2.683.842.061
|% 3,78
|
|TSKB
|2,97
|953.096.861
|% 6,07
|
|SKBNK
|2,02
|551.689.333
|% 5,76
|
|YKBNK
|9,60
|2.100.186.889
|% -0,93
|
|VAKBN
|9,08
|1.556.991.639
|% 2,83
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5846
|18,5979
|% -0,05
|
|Euro
|18,2281
|18,2542
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,6620
|20,7656
|% -0,81
|
|Frank
|18,3729
|18,4836
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9294
|4,9542
|% -0,03
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.644
|15,58
|
|Altın Gr.
|980
|981
|7,31
|
|Cumhuriyet
|6.613
|6.713
|-11,00
|
|Tam
|6.651
|6.759
|50,00
|
|Yarım
|3.241
|3.304
|24,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.651
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,87
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,07
|
|B. Petrol
|93,78
|93,78
|1,40
|
Seans Raporu
16:54
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17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 56 artarak (% 0.33 ) 3, 463
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17:09
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17:09
DAPGM, KERVN, ORGE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:09
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17:09XEUR
EURO serbest piyasada 18.29 liradan (ALIŞ) işlem