Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

03.08.2022 18:15
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF ADAY Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.08.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 03.08.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda  Şirketimizin 2022 yılı  faaliyet dönemindeki finansal raporların  denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik PKF ADAY Bağımsız Denetim A.Ş firmasının bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.05.2022 tarihli teklifi okundu. Oya sunuldu, PKF ADAY Bağımsız Denetim  A.Ş firmasının seçiminin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051580


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.684
Değişim :  1,39% |  36,87
Açılış :  2.665  
Önceki Kapanış :  2.648  
En Yüksek
2.684 En Düşük
2.665
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 21,92 128.746.294 % 10,01  
BEYAZ 11,88 53.437.112 % 10,00  
GLBMD 9,35 16.983.531 % 10,00  
ULUUN 22,66 395.932.020 % 10,00  
EMNIS 34,12 892.946 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9620 17,9676 % 0,12  
Euro 18,2337 18,2576 % 0,04  
Sterlin 21,7573 21,8664 % 0,04  
Frank 18,6056 18,7177 % -0,29  
Riyal 4,7637 4,7876 % 0,09  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.760 1.760 -0,50  
Altın Gr. 1.016 1.017 0,91  
Cumhuriyet 6.789 6.892 -49,00  
Tam 6.808 6.886 30,00  
Yarım 3.317 3.367 15,00  
Çeyrek 1.664 1.683 8,00  
Gümüş.Ons 19,95 19,98 -0,01  
Gümüş Gr. 11,51 11,53 -0,01  
B. Petrol 97,72 97,72 -2,82  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru