***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.08.2022 21:07
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022,03.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF ADAY Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.08.2022
Tescil Tarihi
08.08.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.08.2022-10634
Açıklamalar
Şirketimizin 03.08.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik PKF ADAY Bağımsız Denetim A.Ş firmasının bağımsız denetçi olarak seçiminin kabulü kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından, 08.08.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 08.08.2022 tarihli 10634 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053868
BIST
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|6.005.799.424
|% -0,26
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|% -6,29
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|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% -3,46
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|% 0,77
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|1.872.201.541
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|% 0,58
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|1.033
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|6.906
|7.010
|30,00
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|Tam
|6.910
|6.995
|8,00
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|Yarım
|3.367
|3.420
|4,00
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|Çeyrek
|1.689
|1.709
|2,00
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|Gümüş.Ons
|20,46
|20,49
|-0,19
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|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|-0,12
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|B. Petrol
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|96,67
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